https://ria.ru/20250319/prokurory-2005969682.html

Путин оценил работу прокуроров в 2024 году

Путин оценил работу прокуроров в 2024 году - РИА Новости, 19.03.2025

Путин оценил работу прокуроров в 2024 году

Прокуроры всех уровней провели в 2024 году большую работу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:15:00+03:00

2025-03-19T14:15:00+03:00

2025-03-19T14:20:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прокуроры всех уровней провели в 2024 году большую работу, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что за прошедший период прокурорами всех уровней проведена большая работа. Об этом говорят и цифры статистики", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20240820/zenitchiki-1967129302.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин