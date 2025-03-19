https://ria.ru/20250319/prokurory-2005969682.html
Путин оценил работу прокуроров в 2024 году
Путин оценил работу прокуроров в 2024 году - РИА Новости, 19.03.2025
Путин оценил работу прокуроров в 2024 году
Прокуроры всех уровней провели в 2024 году большую работу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:15:00+03:00
2025-03-19T14:15:00+03:00
2025-03-19T14:20:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прокуроры всех уровней провели в 2024 году большую работу, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что за прошедший период прокурорами всех уровней проведена большая работа. Об этом говорят и цифры статистики", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20240820/zenitchiki-1967129302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин оценил работу прокуроров в 2024 году
Путин: прокуроры всех уровней провели в 2024 году большую работу