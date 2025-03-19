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Более 15 красноярских малых предприятий повысят производительность труда - РИА Новости, 19.03.2025
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Твой бизнес
 
15:03 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/proizvoditelnost-2005977167.html
Более 15 красноярских малых предприятий повысят производительность труда
Более 15 красноярских малых предприятий повысят производительность труда - РИА Новости, 19.03.2025
Более 15 красноярских малых предприятий повысят производительность труда
В региональной программе по повышению производительности труда на малых предприятиях примут участие 18 компаний из Красноярского края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:03:00+03:00
2025-03-19T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В региональной программе по повышению производительности труда на малых предприятиях примут участие 18 компаний из Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального агентства развития малого и среднего предпринимательства. В организации уточнили, что цель проекта – улучшить экономические показатели предприятия, чтобы оно смогло вступить в федеральный проект "Производительность труда". Внедрять инструменты бережливого производства трудовым коллективам с 2019 года помогают специалисты Регионального центра компетенций (РЦК). "Программа длится до одного года. За время работы центра 30 компетенций компаний – участников региональной программы приросли в выручке и вошли в федеральный проект "Производительность труда" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"", – приводит пресс-служба слова главы РЦК Павла Безсалова. В материале отмечается, что дополнительных капиталовложений для включения в региональную программу не требуется. Прежде всего задействуются собственные возможности и резервы. Также участникам программы доступны другие бонусы без привлечения собственных инвестиций. В их числе – возможность получить льготный займ в Фонде развития промышленности Красноярского края. Также предлагается обучение команды предприятия на "Фабрике процессов". Заявки на участие в региональной программе по повышению производительности труда принимаются на портале РЦК. В агентстве уточнили, что в 2025 году осталось пять свободных мест.
https://ria.ru/20250318/kmchatka-2005764967.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , красноярский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Красноярский край
Более 15 красноярских малых предприятий повысят производительность труда

Красноярские компании поучаствуют в программе повышения производительности труда

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРабота швейной фабрики
Работа швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Работа швейной фабрики
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В региональной программе по повышению производительности труда на малых предприятиях примут участие 18 компаний из Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального агентства развития малого и среднего предпринимательства.
В организации уточнили, что цель проекта – улучшить экономические показатели предприятия, чтобы оно смогло вступить в федеральный проект "Производительность труда".
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Внедрять инструменты бережливого производства трудовым коллективам с 2019 года помогают специалисты Регионального центра компетенций (РЦК).
"Программа длится до одного года. За время работы центра 30 компетенций компаний – участников региональной программы приросли в выручке и вошли в федеральный проект "Производительность труда" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"", – приводит пресс-служба слова главы РЦК Павла Безсалова.
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В материале отмечается, что дополнительных капиталовложений для включения в региональную программу не требуется. Прежде всего задействуются собственные возможности и резервы.
Также участникам программы доступны другие бонусы без привлечения собственных инвестиций. В их числе – возможность получить льготный займ в Фонде развития промышленности Красноярского края. Также предлагается обучение команды предприятия на "Фабрике процессов".
Заявки на участие в региональной программе по повышению производительности труда принимаются на портале РЦК. В агентстве уточнили, что в 2025 году осталось пять свободных мест.
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