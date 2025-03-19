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Суд вынес приговор жителю Самарской области, жена которого покусала сына - РИА Новости, 19.03.2025
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12:14 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/prigovor-2005932324.html
Суд вынес приговор жителю Самарской области, жена которого покусала сына
Суд вынес приговор жителю Самарской области, жена которого покусала сына - РИА Новости, 19.03.2025
Суд вынес приговор жителю Самарской области, жена которого покусала сына
Самарцу, жена которого покусала их сына во время эзотерического ритуала, назначили исправительные работы за оставление ребенка в опасности, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:14:00+03:00
2025-03-19T12:14:00+03:00
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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Самарцу, жена которого покусала их сына во время эзотерического ритуала, назначили исправительные работы за оставление ребенка в опасности, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. "Судом установлено, что 3 июля 2024 года мужчина находился в квартире (в Самаре - ред.), где его супруга проводила эзотерический ритуал над своим малолетним сыном, в ходе которого нанесла ребенку множественные укусы. Сосед пресек действия родителей, оказал мальчику первую медицинскую помощь и вызвал полицию", - говорится в сообщении. В отношении отца ребенка было возбуждено уголовное дело по статьям 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). "Октябрьским районным судом города Самары вынесен приговор в отношении местного жителя. Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал отца виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка осужденного в доход государства", - сообщили в региональной прокуратуре. В региональном СУСК России сообщили журналистам, что мать трехлетнего сына признали невменяемой в момент совершения преступлений, предусмотренных статьями 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 117 УК РФ (истязание), частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка). Суд отправил женщину на принудительное лечение в больницу, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Сейчас родители ограничены в родительских правах. Ребенка изъяли из семьи, он проживает с опекуном.
https://ria.ru/20250216/sk-1999691902.html
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происшествия, россия, самара, самарская область
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область
Суд вынес приговор жителю Самарской области, жена которого покусала сына

Суд вынес приговор самарцу, жена которого покусала сына во время ритуала

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Самарцу, жена которого покусала их сына во время эзотерического ритуала, назначили исправительные работы за оставление ребенка в опасности, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.
"Судом установлено, что 3 июля 2024 года мужчина находился в квартире (в Самаре - ред.), где его супруга проводила эзотерический ритуал над своим малолетним сыном, в ходе которого нанесла ребенку множественные укусы. Сосед пресек действия родителей, оказал мальчику первую медицинскую помощь и вызвал полицию", - говорится в сообщении.
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В отношении отца ребенка было возбуждено уголовное дело по статьям 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
"Октябрьским районным судом города Самары вынесен приговор в отношении местного жителя. Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал отца виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка осужденного в доход государства", - сообщили в региональной прокуратуре.
В региональном СУСК России сообщили журналистам, что мать трехлетнего сына признали невменяемой в момент совершения преступлений, предусмотренных статьями 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 117 УК РФ (истязание), частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка). Суд отправил женщину на принудительное лечение в больницу, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Сейчас родители ограничены в родительских правах. Ребенка изъяли из семьи, он проживает с опекуном.
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