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В Москве при пожаре в хостеле погиб человек
В Москве при пожаре в хостеле погиб человек - РИА Новости, 19.03.2025
В Москве при пожаре в хостеле погиб человек
Один человек погиб на пожаре в хостеле в Москве, площадь пожара составляет 20 квадратных метров, сообщают экстренные службы столицы. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:41:00+03:00
2025-03-19T23:41:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Один человек погиб на пожаре в хостеле в Москве, площадь пожара составляет 20 квадратных метров, сообщают экстренные службы столицы. "ВАО, улица Амурская, дом 17 - трехэтажный кирпичный хостел, возгорание на втором этаже. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров, объявлена локализация. Самостоятельно вышли 12 человек. В результате пожара один человек погиб, ещё один человек обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении. Открытое горение на площади 20 квадратных метров ликвидировано.
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происшествия, москва
В Москве при пожаре в хостеле погиб человек
При пожаре в хостеле в Москве один человек погиб и 12 пострадали
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Один человек погиб на пожаре в хостеле в Москве, площадь пожара составляет 20 квадратных метров, сообщают экстренные службы столицы.
"ВАО, улица Амурская, дом 17 - трехэтажный кирпичный хостел, возгорание на втором этаже. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров, объявлена локализация. Самостоятельно вышли 12 человек. В результате пожара один человек погиб, ещё один человек обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Открытое горение на площади 20 квадратных метров ликвидировано.