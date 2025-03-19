https://ria.ru/20250319/pozhar-2006084607.html

В Москве при пожаре в хостеле погиб человек

В Москве при пожаре в хостеле погиб человек - РИА Новости, 19.03.2025

В Москве при пожаре в хостеле погиб человек

Один человек погиб на пожаре в хостеле в Москве, площадь пожара составляет 20 квадратных метров, сообщают экстренные службы столицы. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:41:00+03:00

2025-03-19T23:41:00+03:00

2025-03-19T23:41:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Один человек погиб на пожаре в хостеле в Москве, площадь пожара составляет 20 квадратных метров, сообщают экстренные службы столицы. "ВАО, улица Амурская, дом 17 - трехэтажный кирпичный хостел, возгорание на втором этаже. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров, объявлена локализация. Самостоятельно вышли 12 человек. В результате пожара один человек погиб, ещё один человек обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении. Открытое горение на площади 20 квадратных метров ликвидировано.

https://ria.ru/20250318/bashkirija-2005649729.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва