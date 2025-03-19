Площадь пожара на нефтебазе на Кубани увеличилась
Площадь пожара на нефтебазе у станицы Кавказская превысила 4,2 тысячи квадратов
© СоцсетиПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
© Соцсети
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 19 мар – РИА Новости. Площадь пожара после ночной атаки ВСУ на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская достигла 4250 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона.
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"Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе по состоянию на 18.00 составляет 4250 квадратных метров. Специалисты продолжают тушить три объекта на территории – один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара", - говорится в сообщении.
По данным властей, в настоящее время задействованы 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
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