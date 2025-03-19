https://ria.ru/20250319/pozhar-2006047153.html

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани увеличилась

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани увеличилась - РИА Новости, 19.03.2025

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани увеличилась

Площадь пожара после ночной атаки ВСУ на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская достигла 4250 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:56:00+03:00

2025-03-19T18:56:00+03:00

2025-03-19T18:57:00+03:00

происшествия

вооруженные силы украины

краснодарский край

кавказский район

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КРАСНОДАР, 19 мар – РИА Новости. Площадь пожара после ночной атаки ВСУ на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская достигла 4250 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона."Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе по состоянию на 18.00 составляет 4250 квадратных метров. Специалисты продолжают тушить три объекта на территории – один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара", - говорится в сообщении.По данным властей, в настоящее время задействованы 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.

https://ria.ru/20250318/pozhar--2005712822.html

краснодарский край

кавказский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вооруженные силы украины, краснодарский край, кавказский район