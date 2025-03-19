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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани увеличилась - РИА Новости, 19.03.2025
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18:56 19.03.2025 (обновлено: 18:57 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/pozhar-2006047153.html
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани увеличилась
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани увеличилась - РИА Новости, 19.03.2025
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани увеличилась
Площадь пожара после ночной атаки ВСУ на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская достигла 4250 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:56:00+03:00
2025-03-19T18:57:00+03:00
происшествия
вооруженные силы украины
краснодарский край
кавказский район
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КРАСНОДАР, 19 мар – РИА Новости. Площадь пожара после ночной атаки ВСУ на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская достигла 4250 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона."Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе по состоянию на 18.00 составляет 4250 квадратных метров. Специалисты продолжают тушить три объекта на территории – один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара", - говорится в сообщении.По данным властей, в настоящее время задействованы 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
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краснодарский край
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происшествия, вооруженные силы украины, краснодарский край, кавказский район
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край, Кавказский район
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани увеличилась

Площадь пожара на нефтебазе у станицы Кавказская превысила 4,2 тысячи квадратов

© СоцсетиПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Соцсети
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 19 мар – РИА Новости. Площадь пожара после ночной атаки ВСУ на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская достигла 4250 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона.
«
"Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе по состоянию на 18.00 составляет 4250 квадратных метров. Специалисты продолжают тушить три объекта на территории – один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара", - говорится в сообщении.
По данным властей, в настоящее время задействованы 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
Пожар на складе пластиковых труб в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Чебоксарах возник пожар на складе пластиковых труб
18 марта, 14:31
 
ПроисшествияВооруженные силы УкраиныКраснодарский крайКавказский район
 
 
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