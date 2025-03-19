https://ria.ru/20250319/pozhar-2006005330.html

В Дагестане потушили крупный природный пожар

В Дагестане потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 19.03.2025

В Дагестане потушили крупный природный пожар

Природный пожар в Ахтынском районе Дагестана, начавшийся 15 марта, полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:31:00+03:00

2025-03-19T15:31:00+03:00

2025-03-19T16:45:00+03:00

россия

происшествия

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МАХАЧКАЛА, 19 мар - РИА Новости. Природный пожар в Ахтынском районе Дагестана, начавшийся 15 марта, полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Пятнадцатого марта в окрестностях села Хрюг в Ахтынском районе произошло возгорание в лесном массиве. В ГУМЧС России по Дагестану отмечали, что тушение осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда спецтехники. Во вторник к тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. В среду в правительстве республики сообщили, что по состоянию на 12.30 мск, пожар локализован."Природный пожар в Дагестане полностью ликвидирован", – говорится в сообщении МЧС РФ.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что, по предварительным данным, причина возгорания – человеческий фактор. Он рассказал, что местная жительница, наводя порядок на своем участке, подожгла сухую траву вблизи склона горы, оттуда огонь перекинулся дальше.

https://ria.ru/20250317/pozhar-2005420731.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, происшествия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш