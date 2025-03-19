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В Дагестане потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 19.03.2025
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15:31 19.03.2025 (обновлено: 16:45 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/pozhar-2006005330.html
В Дагестане потушили крупный природный пожар
В Дагестане потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 19.03.2025
В Дагестане потушили крупный природный пожар
Природный пожар в Ахтынском районе Дагестана, начавшийся 15 марта, полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 19.03.2025
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2025-03-19T16:45:00+03:00
россия
происшествия
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 19 мар - РИА Новости. Природный пожар в Ахтынском районе Дагестана, начавшийся 15 марта, полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Пятнадцатого марта в окрестностях села Хрюг в Ахтынском районе произошло возгорание в лесном массиве. В ГУМЧС России по Дагестану отмечали, что тушение осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда спецтехники. Во вторник к тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. В среду в правительстве республики сообщили, что по состоянию на 12.30 мск, пожар локализован."Природный пожар в Дагестане полностью ликвидирован", – говорится в сообщении МЧС РФ.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что, по предварительным данным, причина возгорания – человеческий фактор. Он рассказал, что местная жительница, наводя порядок на своем участке, подожгла сухую траву вблизи склона горы, оттуда огонь перекинулся дальше.
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россия, происшествия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Россия, Происшествия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Дагестане потушили крупный природный пожар

МЧС: природный пожар в Ахтынском районе Дагестана полностью ликвидировали

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПриродный пожар
Природный пожар - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МАХАЧКАЛА, 19 мар - РИА Новости. Природный пожар в Ахтынском районе Дагестана, начавшийся 15 марта, полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Пятнадцатого марта в окрестностях села Хрюг в Ахтынском районе произошло возгорание в лесном массиве. В ГУМЧС России по Дагестану отмечали, что тушение осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда спецтехники. Во вторник к тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. В среду в правительстве республики сообщили, что по состоянию на 12.30 мск, пожар локализован.
«
"Природный пожар в Дагестане полностью ликвидирован", – говорится в сообщении МЧС РФ.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что, по предварительным данным, причина возгорания – человеческий фактор. Он рассказал, что местная жительница, наводя порядок на своем участке, подожгла сухую траву вблизи склона горы, оттуда огонь перекинулся дальше.
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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17 марта, 08:48
 
РоссияПроисшествияСергей МеликовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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