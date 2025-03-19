https://ria.ru/20250319/pozhar-2005997552.html

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани превысила 3,7 тысячи квадратов

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани превысила 3,7 тысячи квадратов - РИА Новости, 19.03.2025

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани превысила 3,7 тысячи квадратов

Площадь пожара на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская достигла 3,7 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:53:00+03:00

2025-03-19T15:53:00+03:00

2025-03-19T16:01:00+03:00

происшествия

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КРАСНОДАР, 19 мар – РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская достигла 3,7 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе региона.В среду утром в оперштабе Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов". Работа предприятия была приостановлена. Позже в оперштабе региона сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров."Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе увеличилась до 3750 квадратов метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что специалисты тушат резервуар, из которого ранее была обнаружена утечка нефтепродуктов, а также запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара.

https://ria.ru/20250318/pozhar--2005712822.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

происшествия, вооруженные силы украины, краснодарский край