https://ria.ru/20250319/pozhar-2005901838.html
Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла до 1700 квадратов
Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла до 1700 квадратов - РИА Новости, 19.03.2025
Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла до 1700 квадратов
Площадь пожара на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:26:00+03:00
2025-03-19T10:26:00+03:00
2025-03-19T11:13:00+03:00
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 19 мар – РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе региона."Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской увеличилась до 1700 квадратных метров. В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Экстренные службы держат ситуацию под контролем", — уточнили там.Никто не пострадал.В тушении огня задействовали 179 человек и 54 единицы техники.В среду утром в оперштабе Кубани заявили об отражении атаки украинских БПЛА. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе, получил повреждения трубопровод между резервуарами. Работу предприятия приостановили.
https://ria.ru/20250318/pozhar--2005712822.html
https://ria.ru/20250317/bespilotnik-2005464805.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла до 1700 квадратов
Площадь пожара на нефтебазе у станицы Кавказской выросла до 1700 квадратов