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СМИ: Европа ускоряет поставки оружия на Украину - РИА Новости, 19.03.2025
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00:46 19.03.2025 (обновлено: 01:53 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/postavki-2005850074.html
СМИ: Европа ускоряет поставки оружия на Украину
СМИ: Европа ускоряет поставки оружия на Украину - РИА Новости, 19.03.2025
СМИ: Европа ускоряет поставки оружия на Украину
Великобритания и Европейский союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину на фоне потенциального полного прекращения огня, пишет агентство... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T00:46:00+03:00
2025-03-19T01:53:00+03:00
в мире
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дэвид лэмми
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Великобритания и Европейский союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину на фоне потенциального полного прекращения огня, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.Как сообщается, глава британского МИД дал этот комментарий незадолго до того, как президент России Владимир Путин положительно откликнулся на идею его американского коллеги Дональда Трампа о взаимном с Украиной отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней."Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально сильную позицию в военном и экономическом отношении", — заявил он.Политик добавил, что также обсудил с главой европейской дипломатии Кайей Каллас возможность отправки дополнительной военной поддержки Киеву до прекращения боевых действий. По его словам, эта идея также была поднята на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Канаде на прошлой неделе.Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. По его словам, НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
https://ria.ru/20250318/strategiya-2005812981.html
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в мире, украина, великобритания, россия, владимир путин, дональд трамп, дэвид лэмми, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дэвид Лэмми, НАТО
СМИ: Европа ускоряет поставки оружия на Украину

Bloomberg: Европа планирует ускорить поставки оружия Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Великобритания и Европейский союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину на фоне потенциального полного прекращения огня, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.
Как сообщается, глава британского МИД дал этот комментарий незадолго до того, как президент России Владимир Путин положительно откликнулся на идею его американского коллеги Дональда Трампа о взаимном с Украиной отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.
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"Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально сильную позицию в военном и экономическом отношении", — заявил он.
Политик добавил, что также обсудил с главой европейской дипломатии Кайей Каллас возможность отправки дополнительной военной поддержки Киеву до прекращения боевых действий. По его словам, эта идея также была поднята на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Канаде на прошлой неделе.
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Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. По его словам, НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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