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Путин дал ГП поручение по поддержанию дисциплины в ВС России - РИА Новости, 19.03.2025
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14:20 19.03.2025 (обновлено: 14:26 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/poruchenie-2005972890.html
Путин дал ГП поручение по поддержанию дисциплины в ВС России
Путин дал ГП поручение по поддержанию дисциплины в ВС России - РИА Новости, 19.03.2025
Путин дал ГП поручение по поддержанию дисциплины в ВС России
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре содействовать поддержанию воинской дисциплины в российской армии. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:20:00+03:00
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вооруженные силы рф
владимир путин
общество
безопасность
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре содействовать поддержанию воинской дисциплины в российской армии."Прошу военных прокуроров… и впредь содействовать укреплению воинской дисциплины как важнейшего фактора высокой боеготовности войск", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
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вооруженные силы рф, владимир путин, общество, безопасность, россия
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Общество, Безопасность, Россия
Путин дал ГП поручение по поддержанию дисциплины в ВС России

Путин поручил ГП содействовать поддержанию дисциплины в ВС России

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре содействовать поддержанию воинской дисциплины в российской армии.
"Прошу военных прокуроров… и впредь содействовать укреплению воинской дисциплины как важнейшего фактора высокой боеготовности войск", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин указал на необходимость системной работы природоохранной прокуратуры
Вчера, 14:24
 
Вооруженные силы РФВладимир ПутинОбществоБезопасностьРоссия
 
 
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