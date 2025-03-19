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Путин дал ГП поручение по поддержанию дисциплины в ВС России
Путин дал ГП поручение по поддержанию дисциплины в ВС России - РИА Новости, 19.03.2025
Путин дал ГП поручение по поддержанию дисциплины в ВС России
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре содействовать поддержанию воинской дисциплины в российской армии. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:20:00+03:00
2025-03-19T14:20:00+03:00
2025-03-19T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре содействовать поддержанию воинской дисциплины в российской армии."Прошу военных прокуроров… и впредь содействовать укреплению воинской дисциплины как важнейшего фактора высокой боеготовности войск", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
https://ria.ru/20250319/putin-2005974333.html
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вооруженные силы рф, владимир путин, общество, безопасность, россия
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Общество, Безопасность, Россия
Путин дал ГП поручение по поддержанию дисциплины в ВС России
Путин поручил ГП содействовать поддержанию дисциплины в ВС России