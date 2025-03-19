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Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики - РИА Новости, 19.03.2025
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13:13 19.03.2025 (обновлено: 13:14 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/pomosch-2005943045.html
Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики
Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики - РИА Новости, 19.03.2025
Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики
В Иркутске участники благотворительного фонда "Два майора" обшивают внедорожники стальными листами, превращая в броневики, и отправляют на СВО, сообщил мэр... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:13:00+03:00
2025-03-19T13:14:00+03:00
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ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. В Иркутске участники благотворительного фонда "Два майора" обшивают внедорожники стальными листами, превращая в броневики, и отправляют на СВО, сообщил мэр города Руслан Болотов. В Иркутске из внедорожников делают броневики и отправляют на передовую. Недавно землякам "за ленточку" иркутяне передали броневик УАЗ "Патриот". "Сделали броню ребята из благотворительного фонда "Два майора". Это далеко не первая машина, которую "обшили сталью", - написал Болотов в Telegram-канале. Он отметил, что акцию помощи бойцам в бронировании кабин военных грузовиков и другой техники, которые выполняют задачи "за ленточкой" на первых линиях, организаторы назвали "Фронтовая броня".
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иркутск, сво
Надежные люди, Иркутск, СВО

Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики

© Фото : Telegram-канал Руслана БолотоваВнедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики
Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Telegram-канал Руслана Болотова
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ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. В Иркутске участники благотворительного фонда "Два майора" обшивают внедорожники стальными листами, превращая в броневики, и отправляют на СВО, сообщил мэр города Руслан Болотов.
В Иркутске из внедорожников делают броневики и отправляют на передовую. Недавно землякам "за ленточку" иркутяне передали броневик УАЗ "Патриот".
© Фото : Telegram-канал Руслана БолотоваВнедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики
Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Telegram-канал Руслана Болотова
Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики
"Сделали броню ребята из благотворительного фонда "Два майора". Это далеко не первая машина, которую "обшили сталью", - написал Болотов в Telegram-канале.
Он отметил, что акцию помощи бойцам в бронировании кабин военных грузовиков и другой техники, которые выполняют задачи "за ленточкой" на первых линиях, организаторы назвали "Фронтовая броня".
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