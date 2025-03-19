https://ria.ru/20250319/pomosch-2005943045.html

Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики

Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики - РИА Новости, 19.03.2025

Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики

В Иркутске участники благотворительного фонда "Два майора" обшивают внедорожники стальными листами, превращая в броневики, и отправляют на СВО, сообщил мэр... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:13:00+03:00

2025-03-19T13:13:00+03:00

2025-03-19T13:14:00+03:00

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иркутск

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ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. В Иркутске участники благотворительного фонда "Два майора" обшивают внедорожники стальными листами, превращая в броневики, и отправляют на СВО, сообщил мэр города Руслан Болотов. В Иркутске из внедорожников делают броневики и отправляют на передовую. Недавно землякам "за ленточку" иркутяне передали броневик УАЗ "Патриот". "Сделали броню ребята из благотворительного фонда "Два майора". Это далеко не первая машина, которую "обшили сталью", - написал Болотов в Telegram-канале. Он отметил, что акцию помощи бойцам в бронировании кабин военных грузовиков и другой техники, которые выполняют задачи "за ленточкой" на первых линиях, организаторы назвали "Фронтовая броня".

https://ria.ru/20250318/svo-2005796564.html

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иркутск, сво