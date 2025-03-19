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Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики
Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики - РИА Новости, 19.03.2025
Внедорожники в Иркутске перед отправкой на СВО превращают в броневики
В Иркутске участники благотворительного фонда "Два майора" обшивают внедорожники стальными листами, превращая в броневики, и отправляют на СВО, сообщил мэр... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:13:00+03:00
2025-03-19T13:13:00+03:00
2025-03-19T13:14:00+03:00
надежные люди
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сво
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ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. В Иркутске участники благотворительного фонда "Два майора" обшивают внедорожники стальными листами, превращая в броневики, и отправляют на СВО, сообщил мэр города Руслан Болотов. В Иркутске из внедорожников делают броневики и отправляют на передовую. Недавно землякам "за ленточку" иркутяне передали броневик УАЗ "Патриот". "Сделали броню ребята из благотворительного фонда "Два майора". Это далеко не первая машина, которую "обшили сталью", - написал Болотов в Telegram-канале. Он отметил, что акцию помощи бойцам в бронировании кабин военных грузовиков и другой техники, которые выполняют задачи "за ленточкой" на первых линиях, организаторы назвали "Фронтовая броня".
https://ria.ru/20250318/svo-2005796564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, сво
Надежные люди, Иркутск, СВО
ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. В Иркутске участники благотворительного фонда "Два майора" обшивают внедорожники стальными листами, превращая в броневики, и отправляют на СВО, сообщил мэр города Руслан Болотов.
В Иркутске из внедорожников делают броневики и отправляют на передовую. Недавно землякам "за ленточку" иркутяне передали броневик УАЗ "Патриот".
"Сделали броню ребята из благотворительного фонда "Два майора". Это далеко не первая машина, которую "обшили сталью", - написал Болотов в Telegram-канале.
Он отметил, что акцию помощи бойцам в бронировании кабин военных грузовиков и другой техники, которые выполняют задачи "за ленточкой" на первых линиях, организаторы назвали "Фронтовая броня".