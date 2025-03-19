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Мировые СМИ отметили прогресс в отношениях России и США - РИА Новости, 19.03.2025
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01:55 19.03.2025 (обновлено: 04:35 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/politika-2005855991.html
Мировые СМИ отметили прогресс в отношениях России и США
Мировые СМИ отметили прогресс в отношениях России и США - РИА Новости, 19.03.2025
Мировые СМИ отметили прогресс в отношениях России и США
Ведущие мировые СМИ пристально следят за итогами прошедшего во вторник телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:55:00+03:00
2025-03-19T04:35:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ведущие мировые СМИ пристально следят за итогами прошедшего во вторник телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, многие издания указывают на прогресс в отношениях между двумя странами, а также активно обсуждают темы, которые поднимались во время беседы. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Основа для мира Испанская газета ABC пишет, что этот разговор заложил основу для возможного соглашения по Украине. "Прекращение атак на энергетическую инфрастуктуру, если оно будет поддержано обеими сторонами, ознаменует собой первое частичное прекращение огня более чем за три года", - подчеркивает британская газета Guardian. Ограниченные уступки Ливанская газета Al Akhbar обратила внимание на ограниченный характер перемирия, на которое согласился российский лидер. После почти двухчасового телефонного разговора между американским президентом и его российским коллегой "гора родила мышь", пишет французская Echos. Испанская Pais отмечает, что разговор двух лидеров привел к "весьма скромным результатам". New York Times пишет, что итоги разговора, похоже, оказались совсем не теми, на которые рассчитывал Трамп. "Амбициозные планы Дональда Трампа по немедленному прекращению огня на Украине ускользают от него", - подчеркивает испанская ABC. Газета Politico пишет, что этот телефонный разговор описывали, как решающий момент в переговорах о перемирии России и Украины, но на самом деле, похоже, что Трамп и Путин "провели довольно много времени, обсуждая другие вещи". Прогресс в отношениях между США и Россией Французская газета Liberation акцентирует внимание на том, что лидеры России и США нашли общий язык. Некоторые издания обратили внимание, что российские чиновники выразили удовлетворение беседой Трампа и Путина. Washington Post отмечает, что российские чиновники приветствовали беседу, восприняв этот момент в позитивном тоне, который казался бы непостижимым в любой предыдущий момент.
https://ria.ru/20250319/gosduma-2005853500.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Мировые СМИ отметили прогресс в отношениях России и США

ABC: разговор Путина и Трампа заложил основу для соглашения по Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ведущие мировые СМИ пристально следят за итогами прошедшего во вторник телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, многие издания указывают на прогресс в отношениях между двумя странами, а также активно обсуждают темы, которые поднимались во время беседы.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Депутат Госдумы назвал Путина и Трампа лидерами-миротворцами
01:28

Основа для мира

Испанская газета ABC пишет, что этот разговор заложил основу для возможного соглашения по Украине.
"Прекращение атак на энергетическую инфрастуктуру, если оно будет поддержано обеими сторонами, ознаменует собой первое частичное прекращение огня более чем за три года", - подчеркивает британская газета Guardian.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Медведев пошутил о разговоре Путина и Трампа
01:15

Ограниченные уступки

Ливанская газета Al Akhbar обратила внимание на ограниченный характер перемирия, на которое согласился российский лидер. После почти двухчасового телефонного разговора между американским президентом и его российским коллегой "гора родила мышь", пишет французская Echos.
Испанская Pais отмечает, что разговор двух лидеров привел к "весьма скромным результатам". New York Times пишет, что итоги разговора, похоже, оказались совсем не теми, на которые рассчитывал Трамп.
"Амбициозные планы Дональда Трампа по немедленному прекращению огня на Украине ускользают от него", - подчеркивает испанская ABC.
Газета Politico пишет, что этот телефонный разговор описывали, как решающий момент в переговорах о перемирии России и Украины, но на самом деле, похоже, что Трамп и Путин "провели довольно много времени, обсуждая другие вещи".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Зеленский сменил риторику о россиянах после разговора Путина и Трампа
01:24

Прогресс в отношениях между США и Россией

Французская газета Liberation акцентирует внимание на том, что лидеры России и США нашли общий язык.
Некоторые издания обратили внимание, что российские чиновники выразили удовлетворение беседой Трампа и Путина. Washington Post отмечает, что российские чиновники приветствовали беседу, восприняв этот момент в позитивном тоне, который казался бы непостижимым в любой предыдущий момент.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Сакс высказался об итогах переговоров Путина и Трампа
Вчера, 23:49
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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