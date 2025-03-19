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Раскрыты подробности поисков похищенной 15-летней девушки в Ачинске - РИА Новости, 19.03.2025
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09:41 19.03.2025 (обновлено: 13:41 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/poisk-2005890048.html
Раскрыты подробности поисков похищенной 15-летней девушки в Ачинске
Раскрыты подробности поисков похищенной 15-летней девушки в Ачинске - РИА Новости, 19.03.2025
Раскрыты подробности поисков похищенной 15-летней девушки в Ачинске
Похищенную 15-летнюю девушку в Ачинске ищут порядка 200 человек, сообщает Telegram-канал ГУ МВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:41:00+03:00
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происшествия
красноярский край
ачинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Похищенную 15-летнюю девушку в Ачинске ищут порядка 200 человек, сообщает Telegram-канал ГУ МВД по Красноярскому краю."В настоящее время в поисках девочки задействовано порядка 200 человек. Это сотрудники полиции и волонтеры", — говорится в публикации.В материале добавили, что к поискам также подключили наиболее опытных сотрудников местного Управления уголовного розыска.Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии в среду сообщило, что пятнадцатилетнюю девушку из красноярского города Ачинск, предположительно, похитили, а преступники требуют выкуп в 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.По данным следствия, 18 марта около 16.00 (12.00 мск) девушка ушла из дома, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного человека, где дочь просит перевести похитителю 500 тысяч рублей для своего освобождения.
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происшествия, красноярский край, ачинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Ачинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Раскрыты подробности поисков похищенной 15-летней девушки в Ачинске

Пропавшую 15-летнюю девушку в красноярском Ачинске ищут порядка 200 человек

© МВД РоссииПропавшая в Ачинске девочка
Пропавшая в Ачинске девочка - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© МВД России
Пропавшая в Ачинске девочка
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Похищенную 15-летнюю девушку в Ачинске ищут порядка 200 человек, сообщает Telegram-канал ГУ МВД по Красноярскому краю.
«
"В настоящее время в поисках девочки задействовано порядка 200 человек. Это сотрудники полиции и волонтеры", — говорится в публикации.
В материале добавили, что к поискам также подключили наиболее опытных сотрудников местного Управления уголовного розыска.
Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии в среду сообщило, что пятнадцатилетнюю девушку из красноярского города Ачинск, предположительно, похитили, а преступники требуют выкуп в 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, 18 марта около 16.00 (12.00 мск) девушка ушла из дома, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного человека, где дочь просит перевести похитителю 500 тысяч рублей для своего освобождения.
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ПроисшествияКрасноярский крайАчинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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