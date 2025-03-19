https://ria.ru/20250319/poisk-2005890048.html

Раскрыты подробности поисков похищенной 15-летней девушки в Ачинске

Раскрыты подробности поисков похищенной 15-летней девушки в Ачинске - РИА Новости, 19.03.2025

Раскрыты подробности поисков похищенной 15-летней девушки в Ачинске

Похищенную 15-летнюю девушку в Ачинске ищут порядка 200 человек, сообщает Telegram-канал ГУ МВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:41:00+03:00

2025-03-19T09:41:00+03:00

2025-03-19T13:41:00+03:00

происшествия

красноярский край

ачинск

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Похищенную 15-летнюю девушку в Ачинске ищут порядка 200 человек, сообщает Telegram-канал ГУ МВД по Красноярскому краю."В настоящее время в поисках девочки задействовано порядка 200 человек. Это сотрудники полиции и волонтеры", — говорится в публикации.В материале добавили, что к поискам также подключили наиболее опытных сотрудников местного Управления уголовного розыска.Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии в среду сообщило, что пятнадцатилетнюю девушку из красноярского города Ачинск, предположительно, похитили, а преступники требуют выкуп в 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.По данным следствия, 18 марта около 16.00 (12.00 мск) девушка ушла из дома, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного человека, где дочь просит перевести похитителю 500 тысяч рублей для своего освобождения.

https://ria.ru/20250319/shkolnitsa-2005889179.html

красноярский край

ачинск

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происшествия, красноярский край, ачинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)