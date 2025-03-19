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Пермский подросток, изнасиловавший и утопивший девочку, получил срок - РИА Новости, 19.03.2025
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12:39 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/podrostok-2005935800.html
Пермский подросток, изнасиловавший и утопивший девочку, получил срок
Пермский подросток, изнасиловавший и утопивший девочку, получил срок - РИА Новости, 19.03.2025
Пермский подросток, изнасиловавший и утопивший девочку, получил срок
Подростку, который изнасиловал и утопил в пруду 14-летнюю девочку в пермском Кудымкарском округе, суд назначил 9 лет лишения свободы, до совершеннолетия юноша... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:39:00+03:00
2025-03-19T12:39:00+03:00
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ПЕРМЬ, 19 мар - РИА Новости. Подростку, который изнасиловал и утопил в пруду 14-летнюю девочку в пермском Кудымкарском округе, суд назначил 9 лет лишения свободы, до совершеннолетия юноша будет отбывать срок в воспитательной колонии, сообщило СУСК РФ по региону. В июле 2024 года в деревне Хазово Кочёвского округа в местном пруду (заполненный водой карьер) нашли тело 14-летней девочки. Правоохранители выяснили, что ребенка перед смертью изнасиловали. Подозрения пали на знакомого погибшей - 17-летнего жителя Кудымкарского округа. Позднее ему предъявили обвинение по трем статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство, совершенное для сокрытия другого преступления. По данным ведомства, преступления подросток совершил в состоянии алкогольного опьянения. "Виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии до достижения им совершеннолетия, после - в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Пермский подросток, изнасиловавший и утопивший девочку, получил срок

Пермский подросток, изнасиловавший и утопивший 14-летнюю девочку, получил срок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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ПЕРМЬ, 19 мар - РИА Новости. Подростку, который изнасиловал и утопил в пруду 14-летнюю девочку в пермском Кудымкарском округе, суд назначил 9 лет лишения свободы, до совершеннолетия юноша будет отбывать срок в воспитательной колонии, сообщило СУСК РФ по региону.
В июле 2024 года в деревне Хазово Кочёвского округа в местном пруду (заполненный водой карьер) нашли тело 14-летней девочки. Правоохранители выяснили, что ребенка перед смертью изнасиловали. Подозрения пали на знакомого погибшей - 17-летнего жителя Кудымкарского округа. Позднее ему предъявили обвинение по трем статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство, совершенное для сокрытия другого преступления. По данным ведомства, преступления подросток совершил в состоянии алкогольного опьянения.
"Виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии до достижения им совершеннолетия, после - в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Перми вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему трехлетнюю девочку
30 января, 22:11
 
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