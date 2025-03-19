https://ria.ru/20250319/podrostok-2005935800.html
Пермский подросток, изнасиловавший и утопивший девочку, получил срок
Пермский подросток, изнасиловавший и утопивший девочку, получил срок - РИА Новости, 19.03.2025
Пермский подросток, изнасиловавший и утопивший девочку, получил срок
Подростку, который изнасиловал и утопил в пруду 14-летнюю девочку в пермском Кудымкарском округе, суд назначил 9 лет лишения свободы, до совершеннолетия юноша... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:39:00+03:00
2025-03-19T12:39:00+03:00
2025-03-19T12:39:00+03:00
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ПЕРМЬ, 19 мар - РИА Новости. Подростку, который изнасиловал и утопил в пруду 14-летнюю девочку в пермском Кудымкарском округе, суд назначил 9 лет лишения свободы, до совершеннолетия юноша будет отбывать срок в воспитательной колонии, сообщило СУСК РФ по региону. В июле 2024 года в деревне Хазово Кочёвского округа в местном пруду (заполненный водой карьер) нашли тело 14-летней девочки. Правоохранители выяснили, что ребенка перед смертью изнасиловали. Подозрения пали на знакомого погибшей - 17-летнего жителя Кудымкарского округа. Позднее ему предъявили обвинение по трем статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство, совершенное для сокрытия другого преступления. По данным ведомства, преступления подросток совершил в состоянии алкогольного опьянения. "Виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии до достижения им совершеннолетия, после - в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250130/muzhchina-1996497349.html
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происшествия, россия
Пермский подросток, изнасиловавший и утопивший девочку, получил срок
Пермский подросток, изнасиловавший и утопивший 14-летнюю девочку, получил срок