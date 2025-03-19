https://ria.ru/20250319/podmoskove-2006050190.html

Почти 230 целевых контрактов заключили с областной станцией скорой помощи

Почти 230 целевых контрактов заключили с областной станцией скорой помощи - РИА Новости, 19.03.2025

Почти 230 целевых контрактов заключили с областной станцией скорой помощи

Почти 230 студентов медколледжа заключили договор на целевое обучение с Московской областной скорой медицинской помощью с начала этого года, сообщает... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T19:10:00+03:00

2025-03-19T19:10:00+03:00

2025-03-19T19:10:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Почти 230 студентов медколледжа заключили договор на целевое обучение с Московской областной скорой медицинской помощью с начала этого года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. Трудоустройство обучающихся организовано в соответствии с нацпроектом "Кадры". "Программа целевого обучения позволяет нам подготавливать специалистов для наших медучреждений. После выпуска ребята выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трех лет. Для таких молодых специалистов у нас в регионе есть ежемесячная доплата семь тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет", — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба. Студенты Московского областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных больниц или станцию скорой медицинской помощи. Этим могут воспользоваться учащиеся 1-4 курсов. Кроме того, для студентов-участников программы предусмотрена стипендия от медучреждения.

https://ria.ru/20250319/onko-2005993051.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), людмила болатаева