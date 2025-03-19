Рейтинг@Mail.ru
Почти 230 целевых контрактов заключили с областной станцией скорой помощи - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:10 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/podmoskove-2006050190.html
Почти 230 целевых контрактов заключили с областной станцией скорой помощи
Почти 230 целевых контрактов заключили с областной станцией скорой помощи - РИА Новости, 19.03.2025
Почти 230 целевых контрактов заключили с областной станцией скорой помощи
Почти 230 студентов медколледжа заключили договор на целевое обучение с Московской областной скорой медицинской помощью с начала этого года, сообщает... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T19:10:00+03:00
2025-03-19T19:10:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Почти 230 студентов медколледжа заключили договор на целевое обучение с Московской областной скорой медицинской помощью с начала этого года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. Трудоустройство обучающихся организовано в соответствии с нацпроектом "Кадры". "Программа целевого обучения позволяет нам подготавливать специалистов для наших медучреждений. После выпуска ребята выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трех лет. Для таких молодых специалистов у нас в регионе есть ежемесячная доплата семь тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет", — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба. Студенты Московского областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных больниц или станцию скорой медицинской помощи. Этим могут воспользоваться учащиеся 1-4 курсов. Кроме того, для студентов-участников программы предусмотрена стипендия от медучреждения.
https://ria.ru/20250319/onko-2005993051.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Почти 230 целевых контрактов заключили с областной станцией скорой помощи

Почти 230 целевиков медколледжа заключили договор со скорой помощью Подмосковья

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Почти 230 студентов медколледжа заключили договор на целевое обучение с Московской областной скорой медицинской помощью с начала этого года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Трудоустройство обучающихся организовано в соответствии с нацпроектом "Кадры".
"Программа целевого обучения позволяет нам подготавливать специалистов для наших медучреждений. После выпуска ребята выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трех лет. Для таких молодых специалистов у нас в регионе есть ежемесячная доплата семь тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет", — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.
Студенты Московского областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных больниц или станцию скорой медицинской помощи. Этим могут воспользоваться учащиеся 1-4 курсов. Кроме того, для студентов-участников программы предусмотрена стипендия от медучреждения.
Пациент клинического онкологического диспансера проходит сеанс лучевой терапии с использованием медицинского линейного ускорителя - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Около 600 аппаратов для диагностики и лечения рака поступят в больницы МО
Вчера, 15:28
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала