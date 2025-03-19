https://ria.ru/20250319/podmoskove-2006050190.html
Почти 230 целевых контрактов заключили с областной станцией скорой помощи
Почти 230 целевых контрактов заключили с областной станцией скорой помощи - РИА Новости, 19.03.2025
Почти 230 целевых контрактов заключили с областной станцией скорой помощи
Почти 230 студентов медколледжа заключили договор на целевое обучение с Московской областной скорой медицинской помощью с начала этого года, сообщает... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T19:10:00+03:00
2025-03-19T19:10:00+03:00
2025-03-19T19:10:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Почти 230 студентов медколледжа заключили договор на целевое обучение с Московской областной скорой медицинской помощью с начала этого года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. Трудоустройство обучающихся организовано в соответствии с нацпроектом "Кадры". "Программа целевого обучения позволяет нам подготавливать специалистов для наших медучреждений. После выпуска ребята выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трех лет. Для таких молодых специалистов у нас в регионе есть ежемесячная доплата семь тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет", — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба. Студенты Московского областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных больниц или станцию скорой медицинской помощи. Этим могут воспользоваться учащиеся 1-4 курсов. Кроме того, для студентов-участников программы предусмотрена стипендия от медучреждения.
https://ria.ru/20250319/onko-2005993051.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Почти 230 целевых контрактов заключили с областной станцией скорой помощи
Почти 230 целевиков медколледжа заключили договор со скорой помощью Подмосковья