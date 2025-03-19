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Жительница Петербурга наняла киллера для убийства соседки - РИА Новости, 19.03.2025
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11:41 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/peterburg-2005919005.html
Жительница Петербурга наняла киллера для убийства соседки
Жительница Петербурга наняла киллера для убийства соседки - РИА Новости, 19.03.2025
Жительница Петербурга наняла киллера для убийства соседки
Жительницу Петербурга обвиняют в том, что она наняла киллера для убийства соседки по коммунальной квартире, преступление было предотвращено, сообщает городской... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:41:00+03:00
2025-03-19T11:41:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мари- РИА Новости. Жительницу Петербурга обвиняют в том, что она наняла киллера для убийства соседки по коммунальной квартире, преступление было предотвращено, сообщает городской главк СК РФ. "Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п."з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, женщина 8 марта, имея умысел на убийство по найму своей соседки по коммунальной квартире, нашла исполнителя, но он сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. "В период с 8 по 13 марта злоумышленница несколько раз встречалась с предполагаемым исполнителем убийства, передала ему денежное вознаграждение в размере 70 тысяч рублей и указала на потерпевшую. Данные встречи проходили под контролем оперативных служб", - рассказали в главке. В коммунальной квартире проведен обыск, подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение.
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Петербурга наняла киллера для убийства соседки

Жительница Петербурга наняла киллера для убийства соседки по коммуналке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мари- РИА Новости. Жительницу Петербурга обвиняют в том, что она наняла киллера для убийства соседки по коммунальной квартире, преступление было предотвращено, сообщает городской главк СК РФ.
"Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п."з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму)", - сообщает пресс-служба.
По данным следствия, женщина 8 марта, имея умысел на убийство по найму своей соседки по коммунальной квартире, нашла исполнителя, но он сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы.
"В период с 8 по 13 марта злоумышленница несколько раз встречалась с предполагаемым исполнителем убийства, передала ему денежное вознаграждение в размере 70 тысяч рублей и указала на потерпевшую. Данные встречи проходили под контролем оперативных служб", - рассказали в главке.
В коммунальной квартире проведен обыск, подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение.
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