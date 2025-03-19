https://ria.ru/20250319/peterburg-2005910927.html

МВД раскрыло детали дела о попытке убийства женщины в Петербурге

МВД раскрыло детали дела о попытке убийства женщины в Петербурге - РИА Новости, 19.03.2025

МВД раскрыло детали дела о попытке убийства женщины в Петербурге

Бухгалтер учебного заведения в Санкт-Петербурге стала фигуранткой уголовного дела о попытке подготовки к убийству после того, как договорилась с мужчиной,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:01:00+03:00

2025-03-19T11:01:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Бухгалтер учебного заведения в Санкт-Петербурге стала фигуранткой уголовного дела о попытке подготовки к убийству после того, как договорилась с мужчиной, просившим милостыню у храма, об убийстве своей соседки по коммунальной квартире, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне сотрудники угрозыска задержали 59-летнюю женщину, работающую главным бухгалтером в учебном заведении. "Оперативники изобличили задержанную в попытке организации заказного убийства своей соседки по коммунальной квартире, проживающей в доме 67 по улице Седова, к которой она на протяжении длительного времени испытывала неприязненное отношение ввиду постоянных конфликтов", – говорится в сообщении. Как уточняют в полиции, женщина успела подыскать исполнителя, договорившись со "случайным человеком", которого она встретила у храма, где он просил милостыню. Следственные органы, куда правоохранители передали задержанную, возбудили уголовное дело по статье о попытке подготовки убийства (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 30, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ).

https://ria.ru/20240928/peterburg-1975223149.html

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происшествия, россия, санкт-петербург