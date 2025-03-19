https://ria.ru/20250319/peskov-2005968921.html
Путин и Трамп не обсуждали вопрос перезапуска "Северного потока-2"
Путин и Трамп не обсуждали вопрос перезапуска "Северного потока-2" - РИА Новости, 19.03.2025
Путин и Трамп не обсуждали вопрос перезапуска "Северного потока-2"
Тема перезапуска "Северного потока-2" не затрагивалась в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:14:00+03:00
2025-03-19T14:14:00+03:00
2025-03-19T14:14:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
северный поток — 2
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:414:2732:1951_1920x0_80_0_0_46e1ae581d05a7263b8c8b3905cedcf4.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тема перезапуска "Северного потока-2" не затрагивалась в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, эта тема не затрагивалась", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждался ли в разговоре Путина и Трампа вопрос возможности перезапуска "Северного потока-2".
https://ria.ru/20250319/peskov-2005966524.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad1b16c980e5c6e896dfefc94692e7ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, северный поток — 2, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Северный поток — 2, В мире
Путин и Трамп не обсуждали вопрос перезапуска "Северного потока-2"
Песков: Путин и Трамп не обсуждали вопрос перезапуска "Северного потока-2"