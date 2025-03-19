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Путин и Трамп не обсуждали вопрос перезапуска "Северного потока-2" - РИА Новости, 19.03.2025
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14:14 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/peskov-2005968921.html
Путин и Трамп не обсуждали вопрос перезапуска "Северного потока-2"
Путин и Трамп не обсуждали вопрос перезапуска "Северного потока-2" - РИА Новости, 19.03.2025
Путин и Трамп не обсуждали вопрос перезапуска "Северного потока-2"
Тема перезапуска "Северного потока-2" не затрагивалась в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тема перезапуска "Северного потока-2" не затрагивалась в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, эта тема не затрагивалась", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждался ли в разговоре Путина и Трампа вопрос возможности перезапуска "Северного потока-2".
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, северный поток — 2, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Северный поток — 2, В мире
Путин и Трамп не обсуждали вопрос перезапуска "Северного потока-2"

Песков: Путин и Трамп не обсуждали вопрос перезапуска "Северного потока-2"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин и Дональд Трамп
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тема перезапуска "Северного потока-2" не затрагивалась в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, эта тема не затрагивалась", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждался ли в разговоре Путина и Трампа вопрос возможности перезапуска "Северного потока-2".
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин довел до Трампа все нюансы возможного прекращения огня на Украине
Вчера, 14:10
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковСеверный поток — 2В мире
 
 
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