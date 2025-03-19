https://ria.ru/20250319/peskov-2005968921.html

Путин и Трамп не обсуждали вопрос перезапуска "Северного потока-2"

Путин и Трамп не обсуждали вопрос перезапуска "Северного потока-2" - РИА Новости, 19.03.2025

Путин и Трамп не обсуждали вопрос перезапуска "Северного потока-2"

Тема перезапуска "Северного потока-2" не затрагивалась в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:14:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тема перезапуска "Северного потока-2" не затрагивалась в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, эта тема не затрагивалась", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждался ли в разговоре Путина и Трампа вопрос возможности перезапуска "Северного потока-2".

https://ria.ru/20250319/peskov-2005966524.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, северный поток — 2, в мире