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Песков раскрыл детали договоренности Путина и Трампа об остановке огня
Песков раскрыл детали договоренности Путина и Трампа об остановке огня - РИА Новости, 19.03.2025
Песков раскрыл детали договоренности Путина и Трампа об остановке огня
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня именно по объектам энергетической инфраструктуры,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:03:00+03:00
2025-03-19T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня именно по объектам энергетической инфраструктуры, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Песков журналистам, уточняя, о чем именно договорились два президента.
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Специальная военная операция на Украине, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков раскрыл детали договоренности Путина и Трампа об остановке огня
Песков: Путин и Трамп договорились об остановке огня по объектам энергетики