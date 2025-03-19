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Песков раскрыл детали договоренности Путина и Трампа об остановке огня - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/peskov-2005964241.html
Песков раскрыл детали договоренности Путина и Трампа об остановке огня
Песков раскрыл детали договоренности Путина и Трампа об остановке огня - РИА Новости, 19.03.2025
Песков раскрыл детали договоренности Путина и Трампа об остановке огня
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня именно по объектам энергетической инфраструктуры,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:03:00+03:00
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специальная военная операция на украине
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня именно по объектам энергетической инфраструктуры, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Песков журналистам, уточняя, о чем именно договорились два президента.
https://ria.ru/20250319/putin-2005962961.html
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков раскрыл детали договоренности Путина и Трампа об остановке огня

Песков: Путин и Трамп договорились об остановке огня по объектам энергетики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня именно по объектам энергетической инфраструктуры, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Песков журналистам, уточняя, о чем именно договорились два президента.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп не обсуждали вопрос о смене власти на Украине, заявил Кремль
14:00
 
Специальная военная операция на УкраинеТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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