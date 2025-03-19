https://ria.ru/20250319/peskov-2005964241.html

Песков раскрыл детали договоренности Путина и Трампа об остановке огня

Песков раскрыл детали договоренности Путина и Трампа об остановке огня - РИА Новости, 19.03.2025

Песков раскрыл детали договоренности Путина и Трампа об остановке огня

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня именно по объектам энергетической инфраструктуры,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:03:00+03:00

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2025-03-19T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня именно по объектам энергетической инфраструктуры, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Песков журналистам, уточняя, о чем именно договорились два президента.

https://ria.ru/20250319/putin-2005962961.html

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире