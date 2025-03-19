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Песков: тема Украины фигурировала в беседе Путина с членами бюро РСПП
Песков: тема Украины фигурировала в беседе Путина с членами бюро РСПП - РИА Новости, 19.03.2025
Песков: тема Украины фигурировала в беседе Путина с членами бюро РСПП
Тема конфликта на Украине фигурировала в беседе президента России Владимира Путина с членами бюро РСПП во время съезда во вторник, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:54:00+03:00
2025-03-19T13:54:00+03:00
2025-03-19T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тема конфликта на Украине фигурировала в беседе президента России Владимира Путина с членами бюро РСПП во время съезда во вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Тема конфликта вокруг Украины действительно вчера фигурировала в ходе общения президента с членами бюро РСПП", - сказал Песков журналистам.
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украина, россия, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Российский союз промышленников и предпринимателей
Песков: тема Украины фигурировала в беседе Путина с членами бюро РСПП
Песков: тема Украины фигурировала в беседе Путина с членами бюро РСПП на съезде