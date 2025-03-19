https://ria.ru/20250319/peskov-2005961118.html

Песков: тема Украины фигурировала в беседе Путина с членами бюро РСПП

Песков: тема Украины фигурировала в беседе Путина с членами бюро РСПП - РИА Новости, 19.03.2025

Песков: тема Украины фигурировала в беседе Путина с членами бюро РСПП

Тема конфликта на Украине фигурировала в беседе президента России Владимира Путина с членами бюро РСПП во время съезда во вторник, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:54:00+03:00

2025-03-19T13:54:00+03:00

2025-03-19T13:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

дмитрий песков

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тема конфликта на Украине фигурировала в беседе президента России Владимира Путина с членами бюро РСПП во время съезда во вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Тема конфликта вокруг Украины действительно вчера фигурировала в ходе общения президента с членами бюро РСПП", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250319/peskov-2005960891.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей