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ВС России исполнили команду Путина об остановке огня по объектам на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/peskov-2005958703.html
ВС России исполнили команду Путина об остановке огня по объектам на Украине
ВС России исполнили команду Путина об остановке огня по объектам на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
ВС России исполнили команду Путина об остановке огня по объектам на Украине
Команда президента России Владимира Путина о прекращении огня по объектам инфраструктуры Украины была незамедлительно исполнена, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:48:00+03:00
2025-03-19T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
украина
россия
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Команда президента России Владимира Путина о прекращении огня по объектам инфраструктуры Украины была незамедлительно исполнена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Минобороны уже сообщило, на самом деле, после того, как была проявлена политическая воля президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250319/peskov-2005957518.html
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владимир путин, дмитрий песков, украина, россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
ВС России исполнили команду Путина об остановке огня по объектам на Украине

Песков: команда Путина об остановке огня по объектам на Украине была исполнена

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Команда президента России Владимира Путина о прекращении огня по объектам инфраструктуры Украины была незамедлительно исполнена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Минобороны уже сообщило, на самом деле, после того, как была проявлена политическая воля президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены", - сказал Песков журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин не давал команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины
13:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаРоссияТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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