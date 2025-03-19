https://ria.ru/20250319/peskov-2005958703.html

ВС России исполнили команду Путина об остановке огня по объектам на Украине

ВС России исполнили команду Путина об остановке огня по объектам на Украине - РИА Новости, 19.03.2025

ВС России исполнили команду Путина об остановке огня по объектам на Украине

Команда президента России Владимира Путина о прекращении огня по объектам инфраструктуры Украины была незамедлительно исполнена, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:48:00+03:00

2025-03-19T13:48:00+03:00

2025-03-19T13:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков

украина

россия

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Команда президента России Владимира Путина о прекращении огня по объектам инфраструктуры Украины была незамедлительно исполнена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Минобороны уже сообщило, на самом деле, после того, как была проявлена политическая воля президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250319/peskov-2005957518.html

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владимир путин, дмитрий песков, украина, россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)