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ВС России исполнили команду Путина об остановке огня по объектам на Украине
ВС России исполнили команду Путина об остановке огня по объектам на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
ВС России исполнили команду Путина об остановке огня по объектам на Украине
Команда президента России Владимира Путина о прекращении огня по объектам инфраструктуры Украины была незамедлительно исполнена, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:48:00+03:00
2025-03-19T13:48:00+03:00
2025-03-19T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Команда президента России Владимира Путина о прекращении огня по объектам инфраструктуры Украины была незамедлительно исполнена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Минобороны уже сообщило, на самом деле, после того, как была проявлена политическая воля президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, дмитрий песков, украина, россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
ВС России исполнили команду Путина об остановке огня по объектам на Украине
Песков: команда Путина об остановке огня по объектам на Украине была исполнена