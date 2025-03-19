https://ria.ru/20250319/peskov-2005956917.html

Песков ответил на вопрос о темах беседы Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос о темах беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

Песков ответил на вопрос о темах беседы Путина и Трампа

Вопрос восстановления прямого авиасообщения между Россией и США в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:44:00+03:00

2025-03-19T13:44:00+03:00

2025-03-19T13:44:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопрос восстановления прямого авиасообщения между Россией и США в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не затрагивался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, вчера эта тема не затрагивалась", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

россия

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2025

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)