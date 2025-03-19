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"Никак иначе". В США указали на значение разговора Путина и Трампа
"Никак иначе". В США указали на значение разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
"Никак иначе". В США указали на значение разговора Путина и Трампа
Разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа стал свидетельством начала подвижек в вопросе разрешения украинского конфликта,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:08:00+03:00
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2025-03-19T11:08:00+03:00
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владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа стал свидетельством начала подвижек в вопросе разрешения украинского конфликта, пишет Responsible Statecraft."Если дипломатические инициативы последних нескольких месяцев и казались некоторым непрозрачными, то сегодняшний телефонный разговор между президентом Трампом и президентом Владимиром Путиным невозможно воспринимать иначе, чем доказательство того, что лед тронулся и серьезные и предметные переговоры между США и Россией по мирному соглашению по Украине начались", — говорится в материале.Обозреватель также оценил согласие Москвы прекратить наносить удары по объектам энергетики на Украине, назвав это существенным прогрессом и постепенным переходом от боевых действий к деэскалации.Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250319/razgovor-2005898818.html
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украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
"Никак иначе". В США указали на значение разговора Путина и Трампа
RS: разговор Путина и Трампа говорит о начале прогресса в переговорах по Украине