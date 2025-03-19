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Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах по Украине - РИА Новости, 19.03.2025
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04:30 19.03.2025 (обновлено: 05:47 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/peregovory-2005865665.html
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах по Украине
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах по Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах по Украине
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на предстоящих переговорах по РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T04:30:00+03:00
2025-03-19T05:47:00+03:00
сша
россия
украина
в мире
стив уиткофф
саудовская аравия
дональд трамп
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на предстоящих переговорах по украинской проблематике в Саудовской Аравии, заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф."В Саудовскую Аравию направится команда во главе с нашим советником по нацбезопасности (Уолтцем) и госсекретарем (Рубио)", - сказал в эфире телеканала Fox News Уиткофф, анонсируя намеченные на воскресенье переговоры в Джидде.По его словам, до недавнего времени у России и США не было согласия по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре и установлению моратория на обстрелы в акватории Черного моря, однако во вторник после разговора на уровне лидеров двух стран удалось достичь прогресса по этим направлениям.Уиткофф добавил, что в ходе разговора президент России Владимир Путин поддержал подход Дональда Трампа и выразил согласие с необходимостью избежать дальнейших жертв на поле боя.
https://ria.ru/20250319/peremirie-2005865131.html
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
сша
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украина
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сша, россия, украина, в мире, стив уиткофф, саудовская аравия, дональд трамп, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
США, Россия, Украина, В мире, Стив Уиткофф, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах по Украине

Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах с Россией по Украине

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на предстоящих переговорах по украинской проблематике в Саудовской Аравии, заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Саудовскую Аравию направится команда во главе с нашим советником по нацбезопасности (Уолтцем) и госсекретарем (Рубио)", - сказал в эфире телеканала Fox News Уиткофф, анонсируя намеченные на воскресенье переговоры в Джидде.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Детали перемирия на Украине проработают в Джидде, заявили в США
04:20
По его словам, до недавнего времени у России и США не было согласия по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре и установлению моратория на обстрелы в акватории Черного моря, однако во вторник после разговора на уровне лидеров двух стран удалось достичь прогресса по этим направлениям.
Уиткофф добавил, что в ходе разговора президент России Владимир Путин поддержал подход Дональда Трампа и выразил согласие с необходимостью избежать дальнейших жертв на поле боя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
Вчера, 22:15
 
СШАРоссияУкраинаВ миреСтив УиткоффСаудовская АравияДональд ТрампМарко РубиоПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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