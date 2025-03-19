https://ria.ru/20250319/peregovory-2005865665.html

Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах по Украине

Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах по Украине - РИА Новости, 19.03.2025

Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах по Украине

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на предстоящих переговорах по РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T04:30:00+03:00

2025-03-19T04:30:00+03:00

2025-03-19T05:47:00+03:00

сша

россия

украина

в мире

стив уиткофф

саудовская аравия

дональд трамп

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на предстоящих переговорах по украинской проблематике в Саудовской Аравии, заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф."В Саудовскую Аравию направится команда во главе с нашим советником по нацбезопасности (Уолтцем) и госсекретарем (Рубио)", - сказал в эфире телеканала Fox News Уиткофф, анонсируя намеченные на воскресенье переговоры в Джидде.По его словам, до недавнего времени у России и США не было согласия по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре и установлению моратория на обстрелы в акватории Черного моря, однако во вторник после разговора на уровне лидеров двух стран удалось достичь прогресса по этим направлениям.Уиткофф добавил, что в ходе разговора президент России Владимир Путин поддержал подход Дональда Трампа и выразил согласие с необходимостью избежать дальнейших жертв на поле боя.

https://ria.ru/20250319/peremirie-2005865131.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

сша

россия

украина

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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