https://ria.ru/20250319/peregovory-2005865665.html
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах по Украине
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах по Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах по Украине
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на предстоящих переговорах по РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T04:30:00+03:00
2025-03-19T04:30:00+03:00
2025-03-19T05:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на предстоящих переговорах по украинской проблематике в Саудовской Аравии, заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф."В Саудовскую Аравию направится команда во главе с нашим советником по нацбезопасности (Уолтцем) и госсекретарем (Рубио)", - сказал в эфире телеканала Fox News Уиткофф, анонсируя намеченные на воскресенье переговоры в Джидде.По его словам, до недавнего времени у России и США не было согласия по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре и установлению моратория на обстрелы в акватории Черного моря, однако во вторник после разговора на уровне лидеров двух стран удалось достичь прогресса по этим направлениям.Уиткофф добавил, что в ходе разговора президент России Владимир Путин поддержал подход Дональда Трампа и выразил согласие с необходимостью избежать дальнейших жертв на поле боя.
https://ria.ru/20250319/peremirie-2005865131.html
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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США, Россия, Украина, В мире, Стив Уиткофф, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах по Украине
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах с Россией по Украине