https://ria.ru/20250319/pakistan-2005864502.html
Пакистану выгоднее присоединиться к Новому банку развития, заявил посол
Пакистану выгоднее присоединиться к Новому банку развития, заявил посол - РИА Новости, 19.03.2025
Пакистану выгоднее присоединиться к Новому банку развития, заявил посол
Пакистану на данный момент было бы выгоднее присоединиться к деятельности Нового банка развития, чем к БРИКС, сообщил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T04:13:00+03:00
2025-03-19T04:13:00+03:00
2025-03-19T04:13:00+03:00
пакистан
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исламабад
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новый банк развития
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ИСЛАМАБАД, 19 мар - РИА Новости. Пакистану на данный момент было бы выгоднее присоединиться к деятельности Нового банка развития, чем к БРИКС, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Исламабаде Альберт Хорев. "На данный момент перспективным выглядит участие Пакистана в деятельности Нового банка развития (НБР), занимающегося финансированием инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах", - заявил Хорев. Политик подчеркнул, что Россия приветствует желание Пакистана подключиться к работе БРИКС, однако для полноправного членства нужно согласие всех стран-участниц организации. "Для присоединения к НБР Исламской Республике не потребуется согласие всех стран БРИКС", - пояснил Хорев.
https://ria.ru/20241127/pakistan-1986091955.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, россия, исламабад, брикс, новый банк развития, в мире
Пакистан, Россия, Исламабад, БРИКС, Новый банк развития, В мире
Пакистану выгоднее присоединиться к Новому банку развития, заявил посол
Посол Хорев: Пакистану выгоднее присоединиться к деятельности НБР, чем к БРИКС