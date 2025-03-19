https://ria.ru/20250319/pakistan-2005864502.html

Пакистану выгоднее присоединиться к Новому банку развития, заявил посол

Пакистану выгоднее присоединиться к Новому банку развития, заявил посол - РИА Новости, 19.03.2025

Пакистану выгоднее присоединиться к Новому банку развития, заявил посол

Пакистану на данный момент было бы выгоднее присоединиться к деятельности Нового банка развития, чем к БРИКС, сообщил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T04:13:00+03:00

2025-03-19T04:13:00+03:00

2025-03-19T04:13:00+03:00

пакистан

россия

исламабад

брикс

новый банк развития

в мире

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ИСЛАМАБАД, 19 мар - РИА Новости. Пакистану на данный момент было бы выгоднее присоединиться к деятельности Нового банка развития, чем к БРИКС, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Исламабаде Альберт Хорев. "На данный момент перспективным выглядит участие Пакистана в деятельности Нового банка развития (НБР), занимающегося финансированием инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах", - заявил Хорев. Политик подчеркнул, что Россия приветствует желание Пакистана подключиться к работе БРИКС, однако для полноправного членства нужно согласие всех стран-участниц организации. "Для присоединения к НБР Исламской Республике не потребуется согласие всех стран БРИКС", - пояснил Хорев.

https://ria.ru/20241127/pakistan-1986091955.html

https://ria.ru/20250319/rossija-2005861334.html

пакистан

россия

исламабад

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пакистан, россия, исламабад, брикс, новый банк развития, в мире