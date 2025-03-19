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Около 600 аппаратов для диагностики и лечения рака поступят в больницы МО - РИА Новости, 19.03.2025
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Новости Подмосковья
 
15:28 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/onko-2005993051.html
Около 600 аппаратов для диагностики и лечения рака поступят в больницы МО
Около 600 аппаратов для диагностики и лечения рака поступят в больницы МО - РИА Новости, 19.03.2025
Около 600 аппаратов для диагностики и лечения рака поступят в больницы МО
Медицинские учреждения Подмосковья в 2025 году получат почти 600 единиц нового оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний, сообщил 360.ru РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:28:00+03:00
2025-03-19T15:28:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Медицинские учреждения Подмосковья в 2025 году получат почти 600 единиц нового оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний, сообщил 360.ru со ссылкой на областной минздрав.Рак, обнаруженный на ранней стадии, успешнее поддается лечению, чем запущенное заболевание."Для того чтобы диагностика стала более качественной и доступной для пациентов, мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения необходимой техникой", – объяснил заместитель председателя правительства Подмосковья и министр здравоохранения региона Максим Забелин.Современная техника поступит в Московский областной онкологический диспансер, а также в Реутовскую, Шатурскую, Видновскую, Лобненскую и другие больницы.Общая стоимость аппаратов превысит 565 миллионов рублей. Их закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 600 аппаратов для диагностики и лечения рака поступят в больницы МО

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкПациент клинического онкологического диспансера проходит сеанс лучевой терапии с использованием медицинского линейного ускорителя
Пациент клинического онкологического диспансера проходит сеанс лучевой терапии с использованием медицинского линейного ускорителя - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Медицинские учреждения Подмосковья в 2025 году получат почти 600 единиц нового оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний, сообщил 360.ru со ссылкой на областной минздрав.
Рак, обнаруженный на ранней стадии, успешнее поддается лечению, чем запущенное заболевание.
"Для того чтобы диагностика стала более качественной и доступной для пациентов, мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения необходимой техникой", – объяснил заместитель председателя правительства Подмосковья и министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Современная техника поступит в Московский областной онкологический диспансер, а также в Реутовскую, Шатурскую, Видновскую, Лобненскую и другие больницы.
Общая стоимость аппаратов превысит 565 миллионов рублей. Их закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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