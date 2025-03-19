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Около 600 аппаратов для диагностики и лечения рака поступят в больницы МО
Около 600 аппаратов для диагностики и лечения рака поступят в больницы МО - РИА Новости, 19.03.2025
Около 600 аппаратов для диагностики и лечения рака поступят в больницы МО
Медицинские учреждения Подмосковья в 2025 году получат почти 600 единиц нового оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний, сообщил 360.ru РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:28:00+03:00
2025-03-19T15:28:00+03:00
2025-03-19T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Медицинские учреждения Подмосковья в 2025 году получат почти 600 единиц нового оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний, сообщил 360.ru со ссылкой на областной минздрав.Рак, обнаруженный на ранней стадии, успешнее поддается лечению, чем запущенное заболевание."Для того чтобы диагностика стала более качественной и доступной для пациентов, мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения необходимой техникой", – объяснил заместитель председателя правительства Подмосковья и министр здравоохранения региона Максим Забелин.Современная техника поступит в Московский областной онкологический диспансер, а также в Реутовскую, Шатурскую, Видновскую, Лобненскую и другие больницы.Общая стоимость аппаратов превысит 565 миллионов рублей. Их закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости.
Медицинские учреждения Подмосковья в 2025 году получат почти 600 единиц нового оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний, сообщил 360.ru
со ссылкой на областной минздрав.
Рак, обнаруженный на ранней стадии, успешнее поддается лечению, чем запущенное заболевание.
"Для того чтобы диагностика стала более качественной и доступной для пациентов, мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения необходимой техникой", – объяснил заместитель председателя правительства Подмосковья и министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Современная техника поступит в Московский областной онкологический диспансер, а также в Реутовскую, Шатурскую, Видновскую, Лобненскую и другие больницы.
Общая стоимость аппаратов превысит 565 миллионов рублей. Их закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".