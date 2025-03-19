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Председатель ПСБ Фрадков открыл в ДНР офис VIP-уровня "Суворов" - РИА Новости, 19.03.2025
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17:21 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ofis-2006022471.html
Председатель ПСБ Фрадков открыл в ДНР офис VIP-уровня "Суворов"
Председатель ПСБ Фрадков открыл в ДНР офис VIP-уровня "Суворов" - РИА Новости, 19.03.2025
Председатель ПСБ Фрадков открыл в ДНР офис VIP-уровня "Суворов"
Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил с рабочим визитом Донецкую Народную Республику (ДНР), он принял участие в церемонии открытия офиса VIP-уровня "Суворов",... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:21:00+03:00
2025-03-19T17:21:00+03:00
петр фрадков
псб (банк псб)
донецкая народная республика
александр волошин
денис пушилин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил с рабочим визитом Донецкую Народную Республику (ДНР), он принял участие в церемонии открытия офиса VIP-уровня "Суворов", сообщает пресс-служба банка. В торжественной церемонии также приняли участие заместители председателя ПСБ Михаил Дорофеев и Юлия Карпова, сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Мы открываем офис, который сосредоточен на комплексном предоставлении услуг юридическим лицам и состоятельным частным клиентам. Такой формат обслуживания особенно удобен владельцам собственного бизнеса, они могут в одном отделении получить услуги и как частные лица, и в качестве предпринимателей. Мы символично назвали новый офис "Суворов" в честь великого российского полководца, подчеркнув ориентиры и ценности ПСБ, базирующиеся на патриотизме и всестороннем содействии доблестным целям наших клиентов", – приводит пресс-служба слова Фрадкова. Отделение предназначено для персонального банковского сопровождения малого и среднего бизнеса и частных клиентов. Состоятельным посетителям и членам их семей в новом отделении предоставят доступ к линейке продуктов для VIP-клиентов. Также в ходе визита Фрадков подписал соглашение с Пушилиным. В соответствии с ним ПСБ передаст в бюджетные организации региона 200 высокотехнологичных ПСБ Касс, обеспечит их обслуживание и техническую поддержку. Кроме того, Фрадков, Пушилин, Моисеев и Волошин дали старт строительству спортивного объекта в Макеевке. В рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям" будет возведен круглогодичный плавательный бассейн. Его откроют в непосредственной близости от стадиона "Авангард", что позволит любителям спорта при посещении занятий сохранить привычные для себя маршруты. Спортивный объект ориентировочной площадью 1,8 тысячи квадратных метров построят с использованием современных технологий в соответствии с высокими стандартами качества и безопасности.
https://ria.ru/20250317/psb-2005466637.html
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петр фрадков, псб (банк псб), донецкая народная республика, александр волошин, денис пушилин
Петр Фрадков, ПСБ (Банк ПСБ), Донецкая Народная Республика, Александр Волошин, Денис Пушилин
Председатель ПСБ Фрадков открыл в ДНР офис VIP-уровня "Суворов"

Фрадков открыл в ДНР офис ПСБ "Суворов"

© Фото : пресс-служба ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков открыл в ДНР офис VIP-уровня "Суворов"
Председатель ПСБ Петр Фрадков открыл в ДНР офис VIP-уровня Суворов - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : пресс-служба ПСБ
Председатель ПСБ Петр Фрадков открыл в ДНР офис VIP-уровня "Суворов"
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил с рабочим визитом Донецкую Народную Республику (ДНР), он принял участие в церемонии открытия офиса VIP-уровня "Суворов", сообщает пресс-служба банка.
В торжественной церемонии также приняли участие заместители председателя ПСБ Михаил Дорофеев и Юлия Карпова, сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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"Мы открываем офис, который сосредоточен на комплексном предоставлении услуг юридическим лицам и состоятельным частным клиентам. Такой формат обслуживания особенно удобен владельцам собственного бизнеса, они могут в одном отделении получить услуги и как частные лица, и в качестве предпринимателей. Мы символично назвали новый офис "Суворов" в честь великого российского полководца, подчеркнув ориентиры и ценности ПСБ, базирующиеся на патриотизме и всестороннем содействии доблестным целям наших клиентов", – приводит пресс-служба слова Фрадкова.
Отделение предназначено для персонального банковского сопровождения малого и среднего бизнеса и частных клиентов. Состоятельным посетителям и членам их семей в новом отделении предоставят доступ к линейке продуктов для VIP-клиентов.
Также в ходе визита Фрадков подписал соглашение с Пушилиным. В соответствии с ним ПСБ передаст в бюджетные организации региона 200 высокотехнологичных ПСБ Касс, обеспечит их обслуживание и техническую поддержку.
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Кроме того, Фрадков, Пушилин, Моисеев и Волошин дали старт строительству спортивного объекта в Макеевке. В рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям" будет возведен круглогодичный плавательный бассейн. Его откроют в непосредственной близости от стадиона "Авангард", что позволит любителям спорта при посещении занятий сохранить привычные для себя маршруты. Спортивный объект ориентировочной площадью 1,8 тысячи квадратных метров построят с использованием современных технологий в соответствии с высокими стандартами качества и безопасности.
 
Петр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)Донецкая Народная РеспубликаАлександр ВолошинДенис Пушилин
 
 
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