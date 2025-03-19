https://ria.ru/20250319/nizhnekamsk-2005876496.html

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 19.03.2025

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T07:53:00+03:00

2025-03-19T07:53:00+03:00

2025-03-19T08:02:00+03:00

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 07:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250319/aeroport-2005874194.html

нижнекамск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество