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В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 19.03.2025
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07:53 19.03.2025 (обновлено: 08:02 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/nizhnekamsk-2005876496.html
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 19.03.2025
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T07:53:00+03:00
2025-03-19T08:02:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 07:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250319/aeroport-2005874194.html
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и вылет самолетов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
"В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 07:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
Терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В аэропорте Нижнего Новгороде сняли ограничения
06:53
 
НижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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