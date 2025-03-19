https://ria.ru/20250319/nevzorov-2006008949.html

Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов

Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.03.2025

Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов

Журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом) и его жену внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения, следует из соответствующей РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:46:00+03:00

2025-03-19T16:46:00+03:00

2025-03-19T16:57:00+03:00

ленинград

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

александр невзоров*

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом) и его жену внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Объединение, членами которого являются Невзоров Александр Глебович* (признан иноагентом), 03.08.1958 г.р., уроженец город Ленинграда, Невзорова Лидия Алексеевна*, 29.03.1973 г.р., уроженка города Ленинграда", - значится в перечне.* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250318/medvedev-2005758238.html

ленинград

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ленинград, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), александр невзоров*