https://ria.ru/20250319/nevzorov-2006008949.html
Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов
Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.03.2025
Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов
Журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом) и его жену внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения, следует из соответствующей РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:46:00+03:00
2025-03-19T16:46:00+03:00
2025-03-19T16:57:00+03:00
ленинград
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
александр невзоров*
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом) и его жену внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Объединение, членами которого являются Невзоров Александр Глебович* (признан иноагентом), 03.08.1958 г.р., уроженец город Ленинграда, Невзорова Лидия Алексеевна*, 29.03.1973 г.р., уроженка города Ленинграда", - значится в перечне.* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250318/medvedev-2005758238.html
ленинград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), александр невзоров*
Ленинград, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Александр Невзоров*
Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов
Невзорова и его жену внесли в список террористов в качестве объединения