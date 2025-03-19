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Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.03.2025
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16:46 19.03.2025 (обновлено: 16:57 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/nevzorov-2006008949.html
Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов
Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.03.2025
Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов
Журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом) и его жену внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения, следует из соответствующей РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:46:00+03:00
2025-03-19T16:57:00+03:00
ленинград
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
александр невзоров*
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом) и его жену внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Объединение, членами которого являются Невзоров Александр Глебович* (признан иноагентом), 03.08.1958 г.р., уроженец город Ленинграда, Невзорова Лидия Алексеевна*, 29.03.1973 г.р., уроженка города Ленинграда", - значится в перечне.* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250318/medvedev-2005758238.html
ленинград
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Варвара Скокшина
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ленинград, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), александр невзоров*
Ленинград, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Александр Невзоров*
Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов

Невзорова и его жену внесли в список террористов в качестве объединения

© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова* (СМИ-иноагент)Александр Невзоров (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров (СМИ-иноагент) - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова* (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров (СМИ-иноагент). Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом) и его жену внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
"Объединение, членами которого являются Невзоров Александр Глебович* (признан иноагентом), 03.08.1958 г.р., уроженец город Ленинграда, Невзорова Лидия Алексеевна*, 29.03.1973 г.р., уроженка города Ленинграда", - значится в перечне.
* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на итоговом заседании коллегии министерства юстиции. 18 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Медведев призвал "отринуть ложный стыд" в применении закона об иноагентах
18 марта, 16:38
 
ЛенинградФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Александр Невзоров*
 
 
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