https://ria.ru/20250319/nesterovskiy-2006041116.html

Защита обжалует решение кишиневского суда по Нестеровскому

Защита обжалует решение кишиневского суда по Нестеровскому - РИА Новости, 19.03.2025

Защита обжалует решение кишиневского суда по Нестеровскому

Решение суда в отношении депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского, приговоренного к 12 годам лишения свободы за пассивную коррупцию, будет оспорено РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:29:00+03:00

2025-03-19T18:29:00+03:00

2025-03-19T21:22:00+03:00

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молдавия

александр нестеровский

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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Решение суда в отношении депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского, приговоренного к 12 годам лишения свободы за пассивную коррупцию, будет оспорено в Апелляционной палате в течение 15 дней, заявил РИА Новости адвокат Юлиан Пачурка. Суд Кишинева в среду заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии "Возрождение" Нестеровского к 12 годам лишения свободы. "Мы подадим жалобу в Апелляционный суд в течение 15 дней, ждем дату первого заседания. Александр не присутствовал на заседании. После того, как полиция получит решение суда, она должна будет объявить его в розыск", - заявил Пачурка. По его словам, большой вопрос вызывает тот факт, что прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. "Это поднимает много вопросов для защиты, это редкость, когда прокурор просит одно, а судья дает больший срок. Защита убеждена, что нет доказательств, подтверждающих деяния, которые ему инкриминируют, суд не мог вынести такой суровый приговор. Учитывая, что он это сделал, политическое влияние было такое сильное, что судья не смог устоять", - полагает адвокат. Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство. Ранее адвокат Нестеровского Анатолий Пител заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор, если суд не оправдает политика. Он утверждает, что судебный процесс над Нестеровским шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.

https://ria.ru/20250319/sud-2006037090.html

https://ria.ru/20250319/nesterovskiy-2006027268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, александр нестеровский