https://ria.ru/20250319/nesterovskij-2006071741.html

Молдавский оппозиционер Нестеровский не покидал страну, пишут СМИ

Молдавский оппозиционер Нестеровский не покидал страну, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2025

Молдавский оппозиционер Нестеровский не покидал страну, пишут СМИ

Молдавский оппозиционер Александр Нестеровский, которого суд в среду заочно приговорил к 12 годам лишения свободы, не покидал страну, сообщает молдавский... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:21:00+03:00

2025-03-19T21:21:00+03:00

2025-03-19T21:22:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Александр Нестеровский, которого суд в среду заочно приговорил к 12 годам лишения свободы, не покидал страну, сообщает молдавский телеканал TV8. Суд в Кишиневе в среду заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии "Возрождение" Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде десяти лет и девяти месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". "Пресс-секретарь генерального инспектората полиции Диана Фетко сообщила телеканалу TV8, что "Нестеровский не покидал страну, по крайней мере под этим именем". Полиция города Бельцы получила решение суда и материалы розыска указанного гражданина, в настоящее время принимаются меры по его розыску и задержанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство. Ранее адвокат Нестеровского заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор, если суд не оправдает политика. Он утверждает, что судебный процесс над Нестеровским шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.

https://ria.ru/20250319/miting-2006049287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, александр нестеровский