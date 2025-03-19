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Полторы тысячи древностей. Что нового нашли археологи на Троицком раскопе - РИА Новости, 19.03.2025
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Наука
 
09:00 19.03.2025 (обновлено: 12:14 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/nauka-2005882433.html
Полторы тысячи древностей. Что нового нашли археологи на Троицком раскопе
Полторы тысячи древностей. Что нового нашли археологи на Троицком раскопе - РИА Новости, 19.03.2025
Полторы тысячи древностей. Что нового нашли археологи на Троицком раскопе
Около полутора тысяч артефактов обнаружили археологи на Троицком раскопе в Великом Новгороде в процессе изучения слоев X-XI веков, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:00:00+03:00
2025-03-19T12:14:00+03:00
наука
великий новгород
российская академия наук
что не найдешь в учебнике
археология
культура
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Около полутора тысяч артефактов обнаружили археологи на Троицком раскопе в Великом Новгороде в процессе изучения слоев X-XI веков, сообщили в пресс-службе Минобрнауки."Речь идет о комплексе разнообразных предметов и об участке древнейшей городской застройки на данный момент. Далеко не каждый год археологи сталкиваются со слоями X века", — рассказал РИА Новости директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.По его словам, с начала февраля на Троицком раскопе были обнаружены различные украшения, большое количество костяных гребней ранних типов, фрагменты ранних амфор, в которых привозили с территории Византии вино и оливковое масло, и целый ряд других предметов, привычных для древнерусского быта. Всего около 1500 индивидуальных находок.Довольно редкой находкой для территории северной Руси стала металлическая подвеска с изображением головы быка, которая "выпадает" из общего числа обнаруженных украшений."За 52 года исследований на Троицком раскопе это третья подобная находка. Подвеска датируется XI веком. Аналогичные украшения первоначально были открыты в погребениях XI-XII веков на Юго-Западе Руси, в частности, в бассейне Десны. Истоки изображения ряд исследователей связывает с кругом древностей балтов. Предмет деформирован, сплав, из которого он сделан, мы еще не определили, но качество отливки и детализация очень хорошие", — объяснил эксперт.Помимо украшений был найден ряд предметов, связанных с воинской, дружинной субкультурой: целый комплект гирек (от самых маленьких до самых больших) для складных карманных весов, наконечники стрел, элементы конской упряжи, в частности псалии из черного металла и из кости, что является редкой находкой, рассказал ученый. Он отметил, что один из самых ярких артефактов в этом ряду — фрагмент клинка меча."Из-за плотных коррозионных отложений не сразу удалось идентифицировать эту находку как обломок меча, тем не менее на нем хорошо прослеживается дол — продольное углубление на клинке. Мы планируем обследовать данный предмет с помощью метода цифровой радиографии — если говорить проще, просветить рентгеном. Это позволит определить степень сохранности вещи, а также увидеть клеймо мастерской, если оно есть. Этот фрагмент вполне мог принадлежать мечу из рейнских мастерских. В IX-X веках эти мечи славились своим качеством и получили широкое распространение, даже несмотря на то, что их запрещено было вывозить за пределы Священной Римской Империи", — рассказал Торопов.Традиционно на раскопе находят большое количество костей домашних и диких животных. Однако этот сезон начался неожиданно — в пределах одной из усадеб была обнаружена человеческая челюсть."Пока нельзя сказать, кому принадлежала челюсть и как оказалась там, где мы ее нашли. Никаких других останков рядом не было. Возможно, больше сведений удастся получить в ходе планируемых химико-биологических исследований, в том числе и совместных с коллегами из Химико-технологического института НовГУ. Предполагается проанализировать и другой биологический материал с раскопа: семена, пыльцу, рыбью чешую", — отметил Торопов.Он добавил, что по найденным артефактам можно судить об уровне жизни древних новгородцев."Эти находки периода крещения говорят о том, что это очень яркая культура: уже в это время Новгород — достаточно крупный город с элитарной материальной культурой. После завершения раскопок нам предстоит самый долгий и трудоемкий этап: написание научного отчета, анализ всех материалов", — сообщил ученый.На Троицком раскопе работают команды Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, Новгородского музея-заповедника, Института археологии РАН и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова."Для нашей археологии — это очень важный опыт. Впервые на одном объекте, на одном раскопе, работают сотрудники четырех организаций. Для нас это тоже очень интересный опыт сотрудничества", — заключил Торопов.
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великий новгород, российская академия наук, что не найдешь в учебнике, археология, культура, социальный навигатор, общество, университетская наука
Наука, Великий Новгород, Российская академия наук, Что не найдешь в учебнике, Археология, Культура, Социальный навигатор, Общество, Университетская наука
Полторы тысячи древностей. Что нового нашли археологи на Троицком раскопе

В Великом Новгороде нашли новые предметы быта славян периода крещения Руси

© Пресс-служба НовГУЧереп собаки, найденный на Троицком раскопе
Череп собаки, найденный на Троицком раскопе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Пресс-служба НовГУ
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Около полутора тысяч артефактов обнаружили археологи на Троицком раскопе в Великом Новгороде в процессе изучения слоев X-XI веков, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
"Речь идет о комплексе разнообразных предметов и об участке древнейшей городской застройки на данный момент. Далеко не каждый год археологи сталкиваются со слоями X века", — рассказал РИА Новости директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.
© Пресс-служба НовГУАртефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Пресс-служба НовГУ
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
По его словам, с начала февраля на Троицком раскопе были обнаружены различные украшения, большое количество костяных гребней ранних типов, фрагменты ранних амфор, в которых привозили с территории Византии вино и оливковое масло, и целый ряд других предметов, привычных для древнерусского быта. Всего около 1500 индивидуальных находок.
Довольно редкой находкой для территории северной Руси стала металлическая подвеска с изображением головы быка, которая "выпадает" из общего числа обнаруженных украшений.
«
"За 52 года исследований на Троицком раскопе это третья подобная находка. Подвеска датируется XI веком. Аналогичные украшения первоначально были открыты в погребениях XI-XII веков на Юго-Западе Руси, в частности, в бассейне Десны. Истоки изображения ряд исследователей связывает с кругом древностей балтов. Предмет деформирован, сплав, из которого он сделан, мы еще не определили, но качество отливки и детализация очень хорошие", — объяснил эксперт.
© Фото : Пресс-служба НовГУМеталлическая подвеска с изображением головы быка
Металлическая подвеска с изображением головы быка - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Пресс-служба НовГУ
Металлическая подвеска с изображением головы быка
Помимо украшений был найден ряд предметов, связанных с воинской, дружинной субкультурой: целый комплект гирек (от самых маленьких до самых больших) для складных карманных весов, наконечники стрел, элементы конской упряжи, в частности псалии из черного металла и из кости, что является редкой находкой, рассказал ученый. Он отметил, что один из самых ярких артефактов в этом ряду — фрагмент клинка меча.
"Из-за плотных коррозионных отложений не сразу удалось идентифицировать эту находку как обломок меча, тем не менее на нем хорошо прослеживается дол — продольное углубление на клинке. Мы планируем обследовать данный предмет с помощью метода цифровой радиографии — если говорить проще, просветить рентгеном. Это позволит определить степень сохранности вещи, а также увидеть клеймо мастерской, если оно есть. Этот фрагмент вполне мог принадлежать мечу из рейнских мастерских. В IX-X веках эти мечи славились своим качеством и получили широкое распространение, даже несмотря на то, что их запрещено было вывозить за пределы Священной Римской Империи", — рассказал Торопов.
© Пресс-служба НовГУАртефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Пресс-служба НовГУ
1 из 9
© Фото : Пресс-служба НовГУНайденный топор без топорища
Найденный топор без топорища
Найденный топор без топорища
© Фото : Пресс-служба НовГУ
2 из 9
© Фото : Пресс-служба НовГУАртефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Фото : Пресс-служба НовГУ
3 из 9
© Пресс-служба НовГУАртефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Пресс-служба НовГУ
4 из 9
© Фото : Пресс-служба НовГУАртефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Фото : Пресс-служба НовГУ
5 из 9
© Фото : Пресс-служба НовГУАртефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Фото : Пресс-служба НовГУ
6 из 9
© Фото : Пресс-служба НовГУАртефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Фото : Пресс-служба НовГУ
7 из 9
© Пресс-служба НовГУАртефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Пресс-служба НовГУ
8 из 9
© Фото : Пресс-служба НовГУАртефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Фото : Пресс-служба НовГУ
9 из 9
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Пресс-служба НовГУ
1 из 9
Найденный топор без топорища
© Фото : Пресс-служба НовГУ
2 из 9
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Фото : Пресс-служба НовГУ
3 из 9
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Пресс-служба НовГУ
4 из 9
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Фото : Пресс-служба НовГУ
5 из 9
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Фото : Пресс-служба НовГУ
6 из 9
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Фото : Пресс-служба НовГУ
7 из 9
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Пресс-служба НовГУ
8 из 9
Артефакты, обнаруженные археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде
© Фото : Пресс-служба НовГУ
9 из 9
Традиционно на раскопе находят большое количество костей домашних и диких животных. Однако этот сезон начался неожиданно — в пределах одной из усадеб была обнаружена человеческая челюсть.
"Пока нельзя сказать, кому принадлежала челюсть и как оказалась там, где мы ее нашли. Никаких других останков рядом не было. Возможно, больше сведений удастся получить в ходе планируемых химико-биологических исследований, в том числе и совместных с коллегами из Химико-технологического института НовГУ. Предполагается проанализировать и другой биологический материал с раскопа: семена, пыльцу, рыбью чешую", — отметил Торопов.
© Пресс-служба НовГУНа Троицком раскопе
На Троицком раскопе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Пресс-служба НовГУ
На Троицком раскопе
Он добавил, что по найденным артефактам можно судить об уровне жизни древних новгородцев.
«
"Эти находки периода крещения говорят о том, что это очень яркая культура: уже в это время Новгород — достаточно крупный город с элитарной материальной культурой. После завершения раскопок нам предстоит самый долгий и трудоемкий этап: написание научного отчета, анализ всех материалов", — сообщил ученый.
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На Троицком раскопе работают команды Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, Новгородского музея-заповедника, Института археологии РАН и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
"Для нашей археологии — это очень важный опыт. Впервые на одном объекте, на одном раскопе, работают сотрудники четырех организаций. Для нас это тоже очень интересный опыт сотрудничества", — заключил Торопов.
 
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