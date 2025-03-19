https://ria.ru/20250319/nauka-2005882433.html

Полторы тысячи древностей. Что нового нашли археологи на Троицком раскопе

Полторы тысячи древностей. Что нового нашли археологи на Троицком раскопе - РИА Новости, 19.03.2025

Полторы тысячи древностей. Что нового нашли археологи на Троицком раскопе

Около полутора тысяч артефактов обнаружили археологи на Троицком раскопе в Великом Новгороде в процессе изучения слоев X-XI веков, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:00:00+03:00

2025-03-19T09:00:00+03:00

2025-03-19T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Около полутора тысяч артефактов обнаружили археологи на Троицком раскопе в Великом Новгороде в процессе изучения слоев X-XI веков, сообщили в пресс-службе Минобрнауки."Речь идет о комплексе разнообразных предметов и об участке древнейшей городской застройки на данный момент. Далеко не каждый год археологи сталкиваются со слоями X века", — рассказал РИА Новости директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.По его словам, с начала февраля на Троицком раскопе были обнаружены различные украшения, большое количество костяных гребней ранних типов, фрагменты ранних амфор, в которых привозили с территории Византии вино и оливковое масло, и целый ряд других предметов, привычных для древнерусского быта. Всего около 1500 индивидуальных находок.Довольно редкой находкой для территории северной Руси стала металлическая подвеска с изображением головы быка, которая "выпадает" из общего числа обнаруженных украшений."За 52 года исследований на Троицком раскопе это третья подобная находка. Подвеска датируется XI веком. Аналогичные украшения первоначально были открыты в погребениях XI-XII веков на Юго-Западе Руси, в частности, в бассейне Десны. Истоки изображения ряд исследователей связывает с кругом древностей балтов. Предмет деформирован, сплав, из которого он сделан, мы еще не определили, но качество отливки и детализация очень хорошие", — объяснил эксперт.Помимо украшений был найден ряд предметов, связанных с воинской, дружинной субкультурой: целый комплект гирек (от самых маленьких до самых больших) для складных карманных весов, наконечники стрел, элементы конской упряжи, в частности псалии из черного металла и из кости, что является редкой находкой, рассказал ученый. Он отметил, что один из самых ярких артефактов в этом ряду — фрагмент клинка меча."Из-за плотных коррозионных отложений не сразу удалось идентифицировать эту находку как обломок меча, тем не менее на нем хорошо прослеживается дол — продольное углубление на клинке. Мы планируем обследовать данный предмет с помощью метода цифровой радиографии — если говорить проще, просветить рентгеном. Это позволит определить степень сохранности вещи, а также увидеть клеймо мастерской, если оно есть. Этот фрагмент вполне мог принадлежать мечу из рейнских мастерских. В IX-X веках эти мечи славились своим качеством и получили широкое распространение, даже несмотря на то, что их запрещено было вывозить за пределы Священной Римской Империи", — рассказал Торопов.Традиционно на раскопе находят большое количество костей домашних и диких животных. Однако этот сезон начался неожиданно — в пределах одной из усадеб была обнаружена человеческая челюсть."Пока нельзя сказать, кому принадлежала челюсть и как оказалась там, где мы ее нашли. Никаких других останков рядом не было. Возможно, больше сведений удастся получить в ходе планируемых химико-биологических исследований, в том числе и совместных с коллегами из Химико-технологического института НовГУ. Предполагается проанализировать и другой биологический материал с раскопа: семена, пыльцу, рыбью чешую", — отметил Торопов.Он добавил, что по найденным артефактам можно судить об уровне жизни древних новгородцев."Эти находки периода крещения говорят о том, что это очень яркая культура: уже в это время Новгород — достаточно крупный город с элитарной материальной культурой. После завершения раскопок нам предстоит самый долгий и трудоемкий этап: написание научного отчета, анализ всех материалов", — сообщил ученый.На Троицком раскопе работают команды Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, Новгородского музея-заповедника, Института археологии РАН и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова."Для нашей археологии — это очень важный опыт. Впервые на одном объекте, на одном раскопе, работают сотрудники четырех организаций. Для нас это тоже очень интересный опыт сотрудничества", — заключил Торопов.

https://ria.ru/20250313/nauka-2004552645.html

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