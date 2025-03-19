https://ria.ru/20250319/moskva-2005956569.html

В Москве благоустроили территорию кластера "Ломоносов"

В Москве благоустроили территорию кластера "Ломоносов" - РИА Новости, 19.03.2025

В Москве благоустроили территорию кластера "Ломоносов"

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы второго этапа благоустройства территории кластера "Ломоносов" инновационного научно-технологического РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:43:00+03:00

2025-03-19T13:43:00+03:00

2025-03-19T13:43:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы второго этапа благоустройства территории кластера "Ломоносов" инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей было обеспечить удобную связь территории кластера со станциями метро "Ломоносовский проспект" и "Раменки". В границы второго этапа вошли Проектируемые проезды №1190 и №1194, которые соединяют площадь у гимназии МГУ с улицей Светланова и Раменским бульваром", - рассказал Бирюков. Заммэра добавил, что проложили дополнительные ливневки, под землей обустроили кабельные линии для электроснабжения. "В ходе работ организовали новые тротуары и обновили существующие, общая площадь пешеходной зоны составила почти 15,5 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложили более 29 тысяч "квадратов" асфальта, нанесли разметку, установили дорожные знаки и новый светофор. Пространство освещают почти 80 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - сказал Бирюков. По его словам, для автомобилистов организовали парковочные места, для пассажиров автобусов разместили восемь остановок. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На территории кластера разбили порядка 16 тысяч квадратных метров газона. "В 2023 году в рамках первого этапа было проведено благоустройство Проектируемого проезда №6453, который соединил площадь у гимназии МГУ с проспектом Вернадского. В рамках работ организовали удобный проезд, создали комфортную пешеходную связь между кластером, гимназией МГУ и ближайшей станцией метро "Университет", - уточнил Бирюков.

https://ria.ru/20250319/moskva-2005891477.html

https://ria.ru/20250318/biryukov-2005704446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков