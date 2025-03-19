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В Москве построили две нитки газопровода под Москвой-рекой - РИА Новости, 19.03.2025
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10:02 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/moskva-2005891477.html
В Москве построили две нитки газопровода под Москвой-рекой
В Москве построили две нитки газопровода под Москвой-рекой - РИА Новости, 19.03.2025
В Москве построили две нитки газопровода под Москвой-рекой
Специалисты комплекса городского хозяйства построили две нитки газопровода под Москвой-рекой в рамках реконструкции Щукинского дюкера на северо-западе столицы,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:02:00+03:00
2025-03-19T10:02:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
мосгаз
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили две нитки газопровода под Москвой-рекой в рамках реконструкции Щукинского дюкера на северо-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С 2018 года в городе реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на десяти сооружениях уже завершены, в настоящее время продолжается обновление Кропоткинского и Щукинского дюкеров. На втором объекте выполнен комплекс мероприятий по микротоннелированию, в рамках которого построены две нитки газопровода под Москвой-рекой", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что Щукинский газопровод-дюкер появился в начале 1960-х годов и проходит по дну на глубине более пяти метров. Его протяженность составляет 3,5 километра, он располагается вдоль территории природно-исторического парка "Москворецкий". Этот дюкер - единственный подводный газопровод высокого давления, снабжающий газом жилые, коммунально-бытовые и промышленные объекты Западного и Центрального административных округов. "При проведении работ использовали проходческий щит, который позволил проложить железобетонный футляр с минимальным воздействием на экологию. Микротоннелирование каждого участка разделили на два интервала: протяженность первой проходки составила 231 метр, второй - 197 метров. На финальном этапе реконструкции выполним работы по монтажу вертикальных участков газопровода, его врезку в существующую систему газоснабжения, проведем благоустройство территории", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на дюкере специалисты АО "Мосгаз" установят автоматические запорные устройства, с помощью которых при необходимости можно в течение двух минут перекрыть газ дистанционно. При проведении реконструкции используются материалы и трубопроводы отечественного производства, которые отвечают современным требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250317/moskva-2005459216.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве построили две нитки газопровода под Москвой-рекой

Заммэра Бирюков: в Москве построили две нитки газопровода под Москвой-рекой

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыСпециалисты комплекса городского хозяйства построили две нитки газопровода под Москвой-рекой в рамках реконструкции Щукинского дюкера
Специалисты комплекса городского хозяйства построили две нитки газопровода под Москвой-рекой в рамках реконструкции Щукинского дюкера - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили две нитки газопровода под Москвой-рекой в рамках реконструкции Щукинского дюкера на северо-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С 2018 года в городе реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на десяти сооружениях уже завершены, в настоящее время продолжается обновление Кропоткинского и Щукинского дюкеров. На втором объекте выполнен комплекс мероприятий по микротоннелированию, в рамках которого построены две нитки газопровода под Москвой-рекой", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что Щукинский газопровод-дюкер появился в начале 1960-х годов и проходит по дну на глубине более пяти метров. Его протяженность составляет 3,5 километра, он располагается вдоль территории природно-исторического парка "Москворецкий". Этот дюкер - единственный подводный газопровод высокого давления, снабжающий газом жилые, коммунально-бытовые и промышленные объекты Западного и Центрального административных округов.
"При проведении работ использовали проходческий щит, который позволил проложить железобетонный футляр с минимальным воздействием на экологию. Микротоннелирование каждого участка разделили на два интервала: протяженность первой проходки составила 231 метр, второй - 197 метров. На финальном этапе реконструкции выполним работы по монтажу вертикальных участков газопровода, его врезку в существующую систему газоснабжения, проведем благоустройство территории", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на дюкере специалисты АО "Мосгаз" установят автоматические запорные устройства, с помощью которых при необходимости можно в течение двух минут перекрыть газ дистанционно. При проведении реконструкции используются материалы и трубопроводы отечественного производства, которые отвечают современным требованиям безопасности.
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