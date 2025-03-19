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Овчинский: в районе Коньково начали строительство новостройки по реновации - РИА Новости, 19.03.2025
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09:00 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/moskva-2005847352.html
Овчинский: в районе Коньково начали строительство новостройки по реновации
Овчинский: в районе Коньково начали строительство новостройки по реновации - РИА Новости, 19.03.2025
Овчинский: в районе Коньково начали строительство новостройки по реновации
Строительство жилого комплекса площадью свыше 48 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации начали на юго-западе Москвы, сообщил министр правительства РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:00:00+03:00
2025-03-19T09:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Строительство жилого комплекса площадью свыше 48 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации начали на юго-западе Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что ЖК будет состоять из четырех корпусов. Его возведут на улице Введенского в Москве."В новостройке предусмотрено 516 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты грузоподъемностью тысяча и 630 килограммов. Первые этажи будут нежилыми, в будущем там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры. В пешей доступности от жилого комплекса расположены детские сады, школы и больницы, а также аптеки, магазины и кафе", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Овчинский добавил, что сейчас специалисты уже начали строить монолитные конструкции наземной части комплекса.На придомовой территории ЖК обустроят две спортивные площадки и шесть детских, а также зону отдыха для жителей, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20241223/ovchinskiy-1990783243.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в районе Коньково начали строительство новостройки по реновации

Овчинский: новостройку по реновации начали строить в районе Коньково

© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Строительство жилого комплекса площадью свыше 48 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации начали на юго-западе Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что ЖК будет состоять из четырех корпусов. Его возведут на улице Введенского в Москве.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Овчинский: в Конькове построили районный центр "Место встречи Витязь"
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"В новостройке предусмотрено 516 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты грузоподъемностью тысяча и 630 килограммов. Первые этажи будут нежилыми, в будущем там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры. В пешей доступности от жилого комплекса расположены детские сады, школы и больницы, а также аптеки, магазины и кафе", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Овчинский добавил, что сейчас специалисты уже начали строить монолитные конструкции наземной части комплекса.
На придомовой территории ЖК обустроят две спортивные площадки и шесть детских, а также зону отдыха для жителей, добавляется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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