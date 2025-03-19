https://ria.ru/20250319/moskva-2005847352.html

Овчинский: в районе Коньково начали строительство новостройки по реновации

Овчинский: в районе Коньково начали строительство новостройки по реновации - РИА Новости, 19.03.2025

Овчинский: в районе Коньково начали строительство новостройки по реновации

Строительство жилого комплекса площадью свыше 48 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации начали на юго-западе Москвы, сообщил министр правительства РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:00:00+03:00

2025-03-19T09:00:00+03:00

2025-03-19T09:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Строительство жилого комплекса площадью свыше 48 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации начали на юго-западе Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что ЖК будет состоять из четырех корпусов. Его возведут на улице Введенского в Москве."В новостройке предусмотрено 516 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты грузоподъемностью тысяча и 630 килограммов. Первые этажи будут нежилыми, в будущем там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры. В пешей доступности от жилого комплекса расположены детские сады, школы и больницы, а также аптеки, магазины и кафе", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Овчинский добавил, что сейчас специалисты уже начали строить монолитные конструкции наземной части комплекса.На придомовой территории ЖК обустроят две спортивные площадки и шесть детских, а также зону отдыха для жителей, добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20241223/ovchinskiy-1990783243.html

https://ria.ru/20250313/biryukov-2004818939.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы