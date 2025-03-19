Овчинский: в районе Коньково начали строительство новостройки по реновации
Овчинский: новостройку по реновации начали строить в районе Коньково
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Строительство жилого комплекса площадью свыше 48 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации начали на юго-западе Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что ЖК будет состоять из четырех корпусов. Его возведут на улице Введенского в Москве.
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"В новостройке предусмотрено 516 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты грузоподъемностью тысяча и 630 килограммов. Первые этажи будут нежилыми, в будущем там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры. В пешей доступности от жилого комплекса расположены детские сады, школы и больницы, а также аптеки, магазины и кафе", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Овчинский добавил, что сейчас специалисты уже начали строить монолитные конструкции наземной части комплекса.
На придомовой территории ЖК обустроят две спортивные площадки и шесть детских, а также зону отдыха для жителей, добавляется в пресс-релизе.