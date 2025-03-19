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Московским предприятиям оказывают поддержку в цифровизации бизнеса - РИА Новости, 19.03.2025
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09:15 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/moskva-2005780116.html
Московским предприятиям оказывают поддержку в цифровизации бизнеса
Московским предприятиям оказывают поддержку в цифровизации бизнеса - РИА Новости, 19.03.2025
Московским предприятиям оказывают поддержку в цифровизации бизнеса
Московские предприятия, которые завершили пилотную часть федпроекта "Производительность труда", теперь находятся на следующем этапе – внедрение цифровых... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:15:00+03:00
2025-03-19T09:15:00+03:00
мария багреева
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Московские предприятия, которые завершили пилотную часть федпроекта "Производительность труда", теперь находятся на следующем этапе – внедрение цифровых технологий для повышения эффективности бизнес-процессов, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.Она добавила, что комплексную поддержку в цифровизации компаний оказывают Региональный центр компетенций столицы и АНО "Цифровые технологии производительности", заключившие ранее соглашение о повышении производительности труда на предприятиях Москвы."Компании, участвовавшие в пилотных проектах, уже достигли значимых результатов за счет бережливых технологий. Следующим шагом становится внедрение цифровых решений для повышения эффективности. Мы предлагаем участникам федерального проекта воспользоваться комплексной поддержкой – от диагностики узких мест до выбора и внедрения передовых решений по автоматизации и цифровизации. Это позволяет бизнесу не только оптимизировать применение ручного труда, но и отказаться от него там, где есть цифровые сервисы, кратно повышающие производительность и конкурентоспособность", – цитирует пресс-служба департамента Багрееву.По данному проекту столичным предприятиям предлагают разные сервисы и программы для цифровизации и автоматизации, с помощью которых можно оптимизировать операции и увеличить эффективность процессов для бизнеса. К услугам компаний более 600 цифровых решений, которые касаются важнейших областей деятельности. Так, предприятиям помогают отладить цепочки поставок, улучшить клиентский сервис, внедрить систему видеоаналитики с ИИ и программы мониторинга технологических процессов, автоматизировать складскую логистику, а еще ввести идентификацию по биометрии работников с использованием алгоритма распознавания лиц.В настоящий момент три московские компании, участвующие в федеральном проекте, приступили к вводу цифровых технологий для повышения производительности. Предполагается, что к этому проекту примкнут все предприятия, которые ранее завершили начальную фазу федпроекта.Так, предприятие "ДжиЭсЭс Косметикс" планирует повысить эффективность варочного цеха с помощью ввода цифровых технологий в процессы учета, контроля и планирования. Для этого в систему 1С планируют ввести допфункции и реализовать определенное мобильное приложение для операторов. С помощью этого ускорится выполнение операций, увеличатся объемы выпуска продукции, уменьшатся количество брака и потери при производстве.Логистическое предприятие "ЛогЛаб" планирует ввести нейросетевую видеоаналитику, чтобы повысить эффективность работы на складах. Искусственный интеллект проанализирует видео со складов, с помощью этого ускорится обработка товаров, уменьшится время на приемку и отгрузку, снизится вероятность ошибок при подсчете и идентификации товаров. Описанные процессы будут способствовать повышению пропускной способности склада и улучшению безопасности, а также эффективности управления им.В планах организации "СВ Тейпс" использовать систему автоматизации складских бизнес-процессов WMS, чтобы повысить эффективность логистических операций и снизить издержки. Благодаря этой системе компания планирует улучшить точность инвентаризации, сократить время, потраченное на обработку товаров, а также снизить вероятность ошибок, предотвратит риски возникновения дефицита и излишков. Кроме того, с помощью "умных" решений изменится в лучшую сторону складская аналитика, сократятся расходы на персонал и хранение, а качество обслуживания, наоборот, вырастет.Национальный проект "Производительность труда" был реализован на территории столичного мегаполиса с 2022 по 2024 годы, его реализация проходила за счет городского бюджета. По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, все 419 московских компаний, участвующих в проекте, завершили пилотный этап, а сейчас сами вводят у себя культуру непрерывных улучшений. С текущего года столичные предприятия продолжают повышать производительность труда, теперь уже по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" (федпроект "Производительность труда"). Нацпроект реализуется на территории Москвы с помощью столичного бюджета. Заявки на участие можно подать на портале Регионального центра компетенций Москвы.
https://ria.ru/20250317/khimproduktsiya-2005109506.html
https://ria.ru/20250314/bagreeva-2004832432.html
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мария багреева, москва, сергей собянин
Мария Багреева, Москва, Сергей Собянин
Московским предприятиям оказывают поддержку в цифровизации бизнеса

Мария Багреева: Москва помогает столичным компаниям внедрять цифровые технологии

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Московские предприятия, которые завершили пилотную часть федпроекта "Производительность труда", теперь находятся на следующем этапе – внедрение цифровых технологий для повышения эффективности бизнес-процессов, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.
Она добавила, что комплексную поддержку в цифровизации компаний оказывают Региональный центр компетенций столицы и АНО "Цифровые технологии производительности", заключившие ранее соглашение о повышении производительности труда на предприятиях Москвы.
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"Компании, участвовавшие в пилотных проектах, уже достигли значимых результатов за счет бережливых технологий. Следующим шагом становится внедрение цифровых решений для повышения эффективности. Мы предлагаем участникам федерального проекта воспользоваться комплексной поддержкой – от диагностики узких мест до выбора и внедрения передовых решений по автоматизации и цифровизации. Это позволяет бизнесу не только оптимизировать применение ручного труда, но и отказаться от него там, где есть цифровые сервисы, кратно повышающие производительность и конкурентоспособность", – цитирует пресс-служба департамента Багрееву.
По данному проекту столичным предприятиям предлагают разные сервисы и программы для цифровизации и автоматизации, с помощью которых можно оптимизировать операции и увеличить эффективность процессов для бизнеса. К услугам компаний более 600 цифровых решений, которые касаются важнейших областей деятельности. Так, предприятиям помогают отладить цепочки поставок, улучшить клиентский сервис, внедрить систему видеоаналитики с ИИ и программы мониторинга технологических процессов, автоматизировать складскую логистику, а еще ввести идентификацию по биометрии работников с использованием алгоритма распознавания лиц.
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В настоящий момент три московские компании, участвующие в федеральном проекте, приступили к вводу цифровых технологий для повышения производительности. Предполагается, что к этому проекту примкнут все предприятия, которые ранее завершили начальную фазу федпроекта.
Так, предприятие "ДжиЭсЭс Косметикс" планирует повысить эффективность варочного цеха с помощью ввода цифровых технологий в процессы учета, контроля и планирования. Для этого в систему 1С планируют ввести допфункции и реализовать определенное мобильное приложение для операторов. С помощью этого ускорится выполнение операций, увеличатся объемы выпуска продукции, уменьшатся количество брака и потери при производстве.
Логистическое предприятие "ЛогЛаб" планирует ввести нейросетевую видеоаналитику, чтобы повысить эффективность работы на складах. Искусственный интеллект проанализирует видео со складов, с помощью этого ускорится обработка товаров, уменьшится время на приемку и отгрузку, снизится вероятность ошибок при подсчете и идентификации товаров. Описанные процессы будут способствовать повышению пропускной способности склада и улучшению безопасности, а также эффективности управления им.
В планах организации "СВ Тейпс" использовать систему автоматизации складских бизнес-процессов WMS, чтобы повысить эффективность логистических операций и снизить издержки. Благодаря этой системе компания планирует улучшить точность инвентаризации, сократить время, потраченное на обработку товаров, а также снизить вероятность ошибок, предотвратит риски возникновения дефицита и излишков. Кроме того, с помощью "умных" решений изменится в лучшую сторону складская аналитика, сократятся расходы на персонал и хранение, а качество обслуживания, наоборот, вырастет.
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Национальный проект "Производительность труда" был реализован на территории столичного мегаполиса с 2022 по 2024 годы, его реализация проходила за счет городского бюджета. По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, все 419 московских компаний, участвующих в проекте, завершили пилотный этап, а сейчас сами вводят у себя культуру непрерывных улучшений.
С текущего года столичные предприятия продолжают повышать производительность труда, теперь уже по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" (федпроект "Производительность труда"). Нацпроект реализуется на территории Москвы с помощью столичного бюджета. Заявки на участие можно подать на портале Регионального центра компетенций Москвы.
 
Мария БагрееваМоскваСергей Собянин
 
 
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