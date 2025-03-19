https://ria.ru/20250319/moskalkova-2006025302.html
Вернувшиеся из плена военные получат поддержку, заявила Москалькова
Вернувшиеся из плена военные получат поддержку, заявила Москалькова - РИА Новости, 19.03.2025
Вернувшиеся из плена военные получат поддержку, заявила Москалькова
Вернувшиеся в результате обмена в Россию из украинского плена военные будут обеспечены необходимой поддержкой и заботой, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:30:00+03:00
2025-03-19T17:30:00+03:00
2025-03-19T17:46:00+03:00
россия
татьяна москалькова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:178:2716:1705_1920x0_80_0_0_47ea5ec826a0eb15db477253cec00f3e.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вернувшиеся в результате обмена в Россию из украинского плена военные будут обеспечены необходимой поддержкой и заботой, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.Ранее в Минобороны России сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих, РФ передала Украине 175 военнопленных, а также в качестве жеста доброй воли - еще 22 пленных, получивших тяжелые ранения."Каждый освобожденный защитник - это история, полная боли и радости, надежд и переживаний... Наша задача - не оставлять их одних с переживаниями и проблемами. Обеспечим необходимой поддержкой и заботой, будем рядом, потому что знаем: мужество участников СВО – это дар для каждого из нас", - написала Москалькова.Федеральный омбудсмен поблагодарила Минобороны и спецслужбы России за организацию этого обмена военнопленными. Она также рассказала, что вернувшиеся в РФ военные подтвердили, что получили посылки и письма, которые были им переданы в рамках гуманитарной акции.
https://ria.ru/20250319/plennyj-2005899029.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_8542f21010ce9f59cf9a070b5642eba8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна москалькова, общество
Россия, Татьяна Москалькова, Общество
Вернувшиеся из плена военные получат поддержку, заявила Москалькова
Москалькова: все вернувшиеся из украинского плена военные получат поддержку