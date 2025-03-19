https://ria.ru/20250319/moskalkova-2006025302.html

Вернувшиеся из плена военные получат поддержку, заявила Москалькова

Вернувшиеся из плена военные получат поддержку, заявила Москалькова - РИА Новости, 19.03.2025

Вернувшиеся из плена военные получат поддержку, заявила Москалькова

Вернувшиеся в результате обмена в Россию из украинского плена военные будут обеспечены необходимой поддержкой и заботой, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T17:30:00+03:00

2025-03-19T17:30:00+03:00

2025-03-19T17:46:00+03:00

россия

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вернувшиеся в результате обмена в Россию из украинского плена военные будут обеспечены необходимой поддержкой и заботой, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.Ранее в Минобороны России сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих, РФ передала Украине 175 военнопленных, а также в качестве жеста доброй воли - еще 22 пленных, получивших тяжелые ранения."Каждый освобожденный защитник - это история, полная боли и радости, надежд и переживаний... Наша задача - не оставлять их одних с переживаниями и проблемами. Обеспечим необходимой поддержкой и заботой, будем рядом, потому что знаем: мужество участников СВО – это дар для каждого из нас", - написала Москалькова.Федеральный омбудсмен поблагодарила Минобороны и спецслужбы России за организацию этого обмена военнопленными. Она также рассказала, что вернувшиеся в РФ военные подтвердили, что получили посылки и письма, которые были им переданы в рамках гуманитарной акции.

https://ria.ru/20250319/plennyj-2005899029.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, татьяна москалькова, общество