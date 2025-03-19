https://ria.ru/20250319/moldaviya-2005953830.html

Адвокат Нестеровского оценил объективность судебного процесса против него

Адвокат Нестеровского оценил объективность судебного процесса против него - РИА Новости, 19.03.2025

Адвокат Нестеровского оценил объективность судебного процесса против него

Адвокат молдавского депутата Александра Нестеровского Анатолий Пител заявил РИА Новости, что сложно оценить объективность проходящего в Молдавии судебного... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:34:00+03:00

2025-03-19T13:34:00+03:00

2025-03-19T13:35:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Адвокат молдавского депутата Александра Нестеровского Анатолий Пител заявил РИА Новости, что сложно оценить объективность проходящего в Молдавии судебного процесса против политика из-за множества нарушений. Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство из-за политического преследования политика на родине. "Сложно сказать, насколько объективно рассматривался этот процесс, мы запрашивали заслушать несколько свидетелей в пользу защиты, судья отказал. Отказал и переводить документы, хотя родным языком Нестеровского является русский. Есть и другие нарушения", - заявил Пител. По его словам, Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение" и блока "Победа", он должен участвовать в избирательной кампании, если его лишат свободы, то это повлияет на кампанию всего блока. Сам депутат утверждает, что против него сфабриковано показательное уголовное дело. При этом судебный процесс шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Депутатская деятельность Нестеровского широко известна рядом инициатив, направленных на укрепление связей Молдовы с Россией и защиту традиционных ценностей. Он является соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и призывы к ликвидации молдавской государственности, выступал за придание русскому языку статуса официального.

https://ria.ru/20250319/deputat-2005932564.html

https://ria.ru/20250319/nesterovskiy-2005944382.html

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