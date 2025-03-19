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Молдавская оппозиция запустит кампанию по борьбе с провластной пропагандой - РИА Новости, 19.03.2025
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11:44 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/moldaviya-2005919897.html
Молдавская оппозиция запустит кампанию по борьбе с провластной пропагандой
Молдавская оппозиция запустит кампанию по борьбе с провластной пропагандой - РИА Новости, 19.03.2025
Молдавская оппозиция запустит кампанию по борьбе с провластной пропагандой
Лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах заявила, что запускает кампанию по борьбе с пропагандой, которая исходит от правящей партии "Действие и... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:44:00+03:00
2025-03-19T11:44:00+03:00
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах заявила, что запускает кампанию по борьбе с пропагандой, которая исходит от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), чтобы подготовка к парламентским выборам для всех политсил была более справедливой. "Уже сейчас очевидно, что выборы пройдут в неравных условиях – ПДС проигнорировала наши предложения, которые гарантировали бы минимальные условия для свободного и честного голосования. Партия "Сердце Молдовы" объявляет о запуске национальной кампании "Правда о ПДС", в рамках этой кампании мы будем публиковать факты о том, что происходило в ключевых сферах во время правления ПДС – что обещал этот режим четыре года назад и чего он реально достиг, каким было положение дел до их прихода к власти и каким оно стало сейчас", - заявила Влах на брифинге. По ее словам, ПДС использует все административные ресурсы и ужесточает контроль за СМИ для удержания власти. Она подчеркивает, все эти факты должны быть известны гражданам, чтобы они могли сделать осознанный выбор на парламентских выборах. "Граждане должны знать, кто довел страну до глубокой бедности, почему Молдавия стала лидером по инфляции в Европе, почему сотни тысяч людей уехали навсегда, как ПДС увеличила госдолг и куда ушли эти деньги, почему инвесторы бегут из страны, экономика балансирует на грани краха, а правосудие превратилось в площадку для экспериментов", - отметила Влах. Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года.
https://ria.ru/20250319/shor-2005915529.html
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в мире, молдавия, европа, ирина влах
В мире, Молдавия, Европа, Ирина Влах
Молдавская оппозиция запустит кампанию по борьбе с провластной пропагандой

Лидер "Сердца Молдовы" Влах заявила о запуске кампании по борьбе с пропагандой

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах заявила, что запускает кампанию по борьбе с пропагандой, которая исходит от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), чтобы подготовка к парламентским выборам для всех политсил была более справедливой.
"Уже сейчас очевидно, что выборы пройдут в неравных условиях – ПДС проигнорировала наши предложения, которые гарантировали бы минимальные условия для свободного и честного голосования. Партия "Сердце Молдовы" объявляет о запуске национальной кампании "Правда о ПДС", в рамках этой кампании мы будем публиковать факты о том, что происходило в ключевых сферах во время правления ПДС – что обещал этот режим четыре года назад и чего он реально достиг, каким было положение дел до их прихода к власти и каким оно стало сейчас", - заявила Влах на брифинге.
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По ее словам, ПДС использует все административные ресурсы и ужесточает контроль за СМИ для удержания власти. Она подчеркивает, все эти факты должны быть известны гражданам, чтобы они могли сделать осознанный выбор на парламентских выборах.
"Граждане должны знать, кто довел страну до глубокой бедности, почему Молдавия стала лидером по инфляции в Европе, почему сотни тысяч людей уехали навсегда, как ПДС увеличила госдолг и куда ушли эти деньги, почему инвесторы бегут из страны, экономика балансирует на грани краха, а правосудие превратилось в площадку для экспериментов", - отметила Влах.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года.
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