https://ria.ru/20250319/moldavija-2006016388.html

Шор обвинил власти Молдавии в травле депутата Нестеровского

Шор обвинил власти Молдавии в травле депутата Нестеровского - РИА Новости, 19.03.2025

Шор обвинил власти Молдавии в травле депутата Нестеровского

Власти Молдавии устроили травлю депутата парламента Александра Нестеровского с помощью сфабрикованного дела, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T17:08:00+03:00

2025-03-19T17:08:00+03:00

2025-03-19T21:22:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Власти Молдавии устроили травлю депутата парламента Александра Нестеровского с помощью сфабрикованного дела, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент Молдавии по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство. "Сегодня как никогда нужна поддержка нашему соратнику — депутату парламента, одному из лидеров партии "Возрождение" Александру Нестеровскому. Александр на себе в полной мере ощущает давление режима Санду, которая устроила ему травлю в попытке не допустить ни к каким выборам. Пытается лишить его возможности работать на благо людей со всем профессионализмом и рвением, которыми он, безусловно, обладает", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он утверждает, что уголовное дело против депутата сфабриковано, поскольку в его основе нет никакой доказательной базы. Ранее адвокат Нестеровского Анатолий Пител заявил РИА Новости, что защита намерена обжаловать приговор, если суд не оправдает политика. Он утверждает, что судебный процесс над Нестеровским шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.

https://ria.ru/20250319/moldaviya-2005953830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, илан шор, александр нестеровский