Над Нестеровским хотят устроить показательный суд, заявил адвокат
Адвокат Пител: власти Молдавии хотят устроить показательный суд над Нестеровским
© Sputnik / Dmitrij OsmateskoЧлены оппозиционной партии "Renaștere-Возрождение" Александр Нестеровский
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko
Члены оппозиционной партии "Renaștere-Возрождение" Александр Нестеровский. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Власти Молдавии хотят с помощью сфабрикованных уголовных дел устроить показательный суд над депутатом парламента и одним из лидеров партии "Возрождение" Александром Нестеровским, заявил РИА Новости адвокат политика Анатолий Пител.
Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было выдано российское гражданство.
"С помощью сфабрикованных уголовных дел власти хотят устроить показательный суд над депутатом, чтобы запугать всю реальную оппозицию в стране. Цели прозападной молдавской власти — деморализация оппозиционных сил в стране и демонстрация ошибочности пророссийского курса", - заявил Пител.
При этом судебный процесс над Нестеровским шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.
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