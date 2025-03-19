https://ria.ru/20250319/moldavija-2005934857.html

Над Нестеровским хотят устроить показательный суд, заявил адвокат

Над Нестеровским хотят устроить показательный суд, заявил адвокат - РИА Новости, 19.03.2025

Над Нестеровским хотят устроить показательный суд, заявил адвокат

Власти Молдавии хотят с помощью сфабрикованных уголовных дел устроить показательный суд над депутатом парламента и одним из лидеров партии "Возрождение"... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:30:00+03:00

2025-03-19T12:30:00+03:00

2025-03-19T12:30:00+03:00

в мире

молдавия

россия

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898212344_0:0:1154:649_1920x0_80_0_0_2e391764fd6f0a1d57635d8bc3ac8507.jpg

КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Власти Молдавии хотят с помощью сфабрикованных уголовных дел устроить показательный суд над депутатом парламента и одним из лидеров партии "Возрождение" Александром Нестеровским, заявил РИА Новости адвокат политика Анатолий Пител. Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было выдано российское гражданство. "С помощью сфабрикованных уголовных дел власти хотят устроить показательный суд над депутатом, чтобы запугать всю реальную оппозицию в стране. Цели прозападной молдавской власти — деморализация оппозиционных сил в стране и демонстрация ошибочности пророссийского курса", - заявил Пител. При этом судебный процесс над Нестеровским шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.

https://ria.ru/20250319/deputat-2005932564.html

https://ria.ru/20250317/moldavija-2005497344.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, россия, кишинев