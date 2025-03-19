https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005902098.html

Миру не нужны разрушители, заявил глава РФПИ

Миру не нужны разрушители, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 19.03.2025

Миру не нужны разрушители, заявил глава РФПИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что миру нужны "миротворцы, а не разрушители", комментируя надежды бывшего... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:28:00+03:00

2025-03-19T10:28:00+03:00

2025-03-19T10:33:00+03:00

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кирилл дмитриев

майкл макфол

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что миру нужны "миротворцы, а не разрушители", комментируя надежды бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола на то, что правительство США обсуждает вопрос урегулирования на Украине с сорвавшим мирное соглашение между Москвой и Киевом в 2022 году экс-премьером Британии Борисом Джонсоном. Дмитриев также сопроводил пост видеозаписью, на которой американский журналист Такер Карлсон рассказывает, как Джонсон запросил миллион долларов за интервью с ним. "Чтобы Борис Джонсон пытался сорвать миротворческие усилия так же, как он сорвал парафированное мирное соглашение между Россией и Украиной в Стамбуле? Чтобы он требовал миллион долларов так же, как хотел получить с Такера Карлсона за интервью? Факты. Миру нужны миротворцы, а не разрушители", - написал Дмитриев в X в ответ на пост Макфола, в котором тот написал, что надеется, что команда президента США Дональда Трампа все еще ведет обсуждения с Джонсоном. Сам Макфол отвечал на пост экс-премьера Британии, критикующего итоги разговора лидеров России и США по урегулированию украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250319/ssha-2005895559.html

https://ria.ru/20250319/sdelka-2005874915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, украина, борис джонсон, кирилл дмитриев, майкл макфол, российский фонд прямых инвестиций