Миру не нужны разрушители, заявил глава РФПИ
Глава РФПИ Дмитриев: миру нужны миротворцы, а не разрушители
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что миру нужны "миротворцы, а не разрушители", комментируя надежды бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола на то, что правительство США обсуждает вопрос урегулирования на Украине с сорвавшим мирное соглашение между Москвой и Киевом в 2022 году экс-премьером Британии Борисом Джонсоном.
Дмитриев также сопроводил пост видеозаписью, на которой американский журналист Такер Карлсон рассказывает, как Джонсон запросил миллион долларов за интервью с ним.
"Чтобы Борис Джонсон пытался сорвать миротворческие усилия так же, как он сорвал парафированное мирное соглашение между Россией и Украиной в Стамбуле? Чтобы он требовал миллион долларов так же, как хотел получить с Такера Карлсона за интервью? Факты. Миру нужны миротворцы, а не разрушители", - написал Дмитриев в X в ответ на пост Макфола, в котором тот написал, что надеется, что команда президента США Дональда Трампа все еще ведет обсуждения с Джонсоном. Сам Макфол отвечал на пост экс-премьера Британии, критикующего итоги разговора лидеров России и США по урегулированию украинского конфликта.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.