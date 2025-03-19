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Миру не нужны разрушители, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 19.03.2025
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10:28 19.03.2025 (обновлено: 10:33 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005902098.html
Миру не нужны разрушители, заявил глава РФПИ
Миру не нужны разрушители, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 19.03.2025
Миру не нужны разрушители, заявил глава РФПИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что миру нужны "миротворцы, а не разрушители", комментируя надежды бывшего... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:28:00+03:00
2025-03-19T10:33:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
борис джонсон
кирилл дмитриев
майкл макфол
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что миру нужны "миротворцы, а не разрушители", комментируя надежды бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола на то, что правительство США обсуждает вопрос урегулирования на Украине с сорвавшим мирное соглашение между Москвой и Киевом в 2022 году экс-премьером Британии Борисом Джонсоном. Дмитриев также сопроводил пост видеозаписью, на которой американский журналист Такер Карлсон рассказывает, как Джонсон запросил миллион долларов за интервью с ним. "Чтобы Борис Джонсон пытался сорвать миротворческие усилия так же, как он сорвал парафированное мирное соглашение между Россией и Украиной в Стамбуле? Чтобы он требовал миллион долларов так же, как хотел получить с Такера Карлсона за интервью? Факты. Миру нужны миротворцы, а не разрушители", - написал Дмитриев в X в ответ на пост Макфола, в котором тот написал, что надеется, что команда президента США Дональда Трампа все еще ведет обсуждения с Джонсоном. Сам Макфол отвечал на пост экс-премьера Британии, критикующего итоги разговора лидеров России и США по урегулированию украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
https://ria.ru/20250319/ssha-2005895559.html
https://ria.ru/20250319/sdelka-2005874915.html
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в мире, россия, сша, украина, борис джонсон, кирилл дмитриев, майкл макфол, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Украина, Борис Джонсон, Кирилл Дмитриев, Майкл Макфол, Российский фонд прямых инвестиций
Миру не нужны разрушители, заявил глава РФПИ

Глава РФПИ Дмитриев: миру нужны миротворцы, а не разрушители

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что миру нужны "миротворцы, а не разрушители", комментируя надежды бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола на то, что правительство США обсуждает вопрос урегулирования на Украине с сорвавшим мирное соглашение между Москвой и Киевом в 2022 году экс-премьером Британии Борисом Джонсоном.
Дмитриев также сопроводил пост видеозаписью, на которой американский журналист Такер Карлсон рассказывает, как Джонсон запросил миллион долларов за интервью с ним.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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"Чтобы Борис Джонсон пытался сорвать миротворческие усилия так же, как он сорвал парафированное мирное соглашение между Россией и Украиной в Стамбуле? Чтобы он требовал миллион долларов так же, как хотел получить с Такера Карлсона за интервью? Факты. Миру нужны миротворцы, а не разрушители", - написал Дмитриев в X в ответ на пост Макфола, в котором тот написал, что надеется, что команда президента США Дональда Трампа все еще ведет обсуждения с Джонсоном. Сам Макфол отвечал на пост экс-премьера Британии, критикующего итоги разговора лидеров России и США по урегулированию украинского конфликта.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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В миреРоссияСШАУкраинаБорис ДжонсонКирилл ДмитриевМайкл МакфолРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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