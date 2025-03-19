https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html

Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе

Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе - РИА Новости, 19.03.2025

Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе

После разговора президентов России и США над Европой и остатками Украины разнесся протяжный звук. Сначала показалось, что это воздушная тревога (действительно,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T08:00:00+03:00

2025-03-19T08:00:00+03:00

2025-03-19T11:43:00+03:00

украина

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сша

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нато

санкции в отношении россии

аналитика

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После разговора президентов России и США над Европой и остатками Украины разнесся протяжный звук. Сначала показалось, что это воздушная тревога (действительно, сразу после окончания звонка на окраинах Киева, в Одессе, Днепропетровске и Запорожье продолжились пламенные приветы от российских ВКС), но в итоге выяснилось, что это стон коллективной евро-Ярославны.Причин для стонов несколько: европейской "партии войны" не удалось вставить в обсуждение свою повестку; украино-британская провокация в Белгородской области в день звонка, которая должна была просигнализировать Трампу — "если не посадишь нас за стол — мы можем нагадить", провалилась; выставить Путина "упертым и кровожадным продолжателем войны" и обвинить в отказе от перемирия и окончания боевых действий не удалось; ключевые требования России остались теми же, но теперь заботы по их удовлетворению легли на противоположную сторону; Трамп вернулся с разговора с великим и ужасным Путиным могущественным миротворцем и принес своей аудитории вырванные кровью "победные уступки" по 30-дневному мораторию на взаимные удары по энергоструктуре и начало обсуждений по ситуации на Черном море; Европа и Украина в смысле даже малейшего участия и влияния на переговоры не были упомянуты сторонами вовсе.Это тем более ужасно, что психологическая операция по "настройке" Трампа на прессинг Путина была массированной и ожесточенной: помимо ежедневных бомбардировок типа заявления Бербок, что, мол, "сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали вместе и сплоченно" (читай — не вздумай за нашими спинами о нас с Путиным договариваться), накануне разговора Трампу позвонил лично британский премьер Стармер и потребовал, чтобы Украина "была поставлена в самую сильную позицию из возможных".Дональд Трамп уважил: самой сильной позицией Украины (а заодно и Европы) стал угол с веником и тряпкой.О реакции европейских махинаторов на итоги созвона красноречиво говорят заголовки западных СМИ: "Трамп передвинул стрелку ближе к миру, но Путин может продолжать войну на земле", "В разговоре с Трампом Путин не потерял ничего — его красные линии остались нетронутыми", "Требования Путина остались такими же жесткими", "У Путина нет мотивов останавливаться" и прочие вариации, пронизанные болью.В разговоре с Трампом российский президент особо подчеркнул (и американский партнер его услышал), что, во-первых, без устранения первопричин кризиса никаких устойчивых решений быть не может, а во-вторых, основным и в общем единственным препятствием к миру является полная недоговороспособность Киева. Сказать как есть ("Дональд, с этими лживыми тварями договариваться нельзя ни о чем в принципе, как и с их европейскими дружками, ты внимательнее там") российский президент по протоколу не мог, но на другой стороне все было считано правильно.Не исключено, что в подкрепление этого аргумента Путин напомнил Трампу ситуацию, когда 28 февраля 2022 года Макрон дозвонился Путину и попросил о прекращении огня в связи с началом первых российско-украинских переговоров (в белорусском Гомеле). Мы на это пошли, но Зеленский и не подумал прекращать боевые действия, отбрехавшись тем, что якобы это не он, а "вышедшие из подчинения националистические подразделения", с них и спрос.Именно поэтому, зная наперед цену подобным "договоренностям" с Украиной, перед любыми движениями по перемирию Россия настаивает на обсуждении конкретных и выполнимых механизмов контроля над прекращением огня, остановке принудительной мобилизации и полном прекращении поставок оружия Киеву.Комментируя достигнутые договоренности, глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что "сегодня американский и российский президенты сделали очередной большой шаг в направлении мира и мы надеемся, что Брюссель не сможет помешать мирному соглашению", где вторая часть фразы была виртуально подчеркнута двумя жирными линиями, и не просто так.Дело в том, что главы стран из спешно формирующейся военной коалиции в Европе очень надеялись, что Трамп послушно передаст Путину их ультиматум, а у них все уже готово для его практической реализации. Накануне разговора Путина и Трампа стало известно, что франко-британский план по отправке так называемых миротворцев на Украину находится в завершающей стадии, а финальные детали будут обсуждаться на грядущем заседании в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Речь идет о подготовке коалиционных экспедиционных сил из Британии, Франции, Германии, Скандинавских стран, стран Балтии, Румынии и Польши. Это же подтвердило издание Times, сообщив, что "Европа хочет отправить десять тысяч миротворцев на Украину, основную часть из которых могут предоставить Франция и Великобритания".С учетом ясно озвученной позиции России по этому вопросу (появление военных НАТО на Украине под любым соусом недопустимо и повлечет за собой военный ответ), а также стремления Трампа закончить конфликт как можно скорее и навсегда, данный демарш является фактически объявлением войны как России, так и США.В свое время, еще задолго до конфликта на Украине, основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря под Волновахой в ДНР старец Зосима, который предсказал Майдан, церковный раскол, падение Киево-Печерской лавры и СВО, также предрек, что американцы будут бомбить Украину, что вызывало недоумение и насмешки. Получается, что старец оказался прав и здесь: в какой-то момент у России и США при продолжении попыток "военной коалиции" продолжить войну вопреки договоренностям двух великих держав может не остаться другого выхода, кроме как провести совместную операцию по "принуждению к миру".Белый дом после разговора Трампа и Путина опубликовал заявление, центральный пункт которого не оставляет места для двояких толкований и четко обрисовывает видение нынешней американской администрации ситуации после окончания конфликта: "Будущее двусторонних отношений с Москвой включает в себя геополитическую стабильность и "огромные" экономические сделки". Это означает, что американцы определились, с кем они будут обустраивать мир на двоих, и в этих планах нет места провокаторам и их шестеркам.

https://ria.ru/20250319/tramp-2005858586.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250319/provokatsii-2005852304.html

https://ria.ru/20250319/sdelka-2005874915.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, нато, санкции в отношении россии, аналитика