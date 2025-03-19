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В Минусинске подтопило 13 домов, 22 человека эвакуированы - РИА Новости, 19.03.2025
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18:01 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/minusinsk-2006032400.html
В Минусинске подтопило 13 домов, 22 человека эвакуированы
В Минусинске подтопило 13 домов, 22 человека эвакуированы - РИА Новости, 19.03.2025
В Минусинске подтопило 13 домов, 22 человека эвакуированы
Тринадцать домовладений подтопило в Минусинске в Красноярском крае, 22 человека, в том числе шесть детей, эвакуированы, сообщили РИА Новости в краевой... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:01:00+03:00
2025-03-19T18:01:00+03:00
происшествия
минусинск
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Тринадцать домовладений подтопило в Минусинске в Красноярском крае, 22 человека, в том числе шесть детей, эвакуированы, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Ранее в МЧС РФ сообщили, что в Минусинск направлена аэромобильная группировка спасателей из-за выхода воды из русла реки Минусинка и размыва земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса. Существует угроза подтопления 120 жилых домов. Также ранее власти Минусинска Красноярского края попросили жителей четырех улиц эвакуироваться из-за угрозы подтопления. "Двадцать два человека эвакуировано - из них шесть детей, подтоплено 13 домовладений", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250319/podtoplenie-2005877103.html
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происшествия, минусинск, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Минусинск, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Минусинске подтопило 13 домов, 22 человека эвакуированы

Прокуратура: в Красноярском крае подтопило 13 домов, 22 человека эвакуированы

© Фото : Администрация МинусинскаПаводок в Минусинске
Паводок в Минусинске - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Администрация Минусинска
Паводок в Минусинске
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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Тринадцать домовладений подтопило в Минусинске в Красноярском крае, 22 человека, в том числе шесть детей, эвакуированы, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в Минусинск направлена аэромобильная группировка спасателей из-за выхода воды из русла реки Минусинка и размыва земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса. Существует угроза подтопления 120 жилых домов. Также ранее власти Минусинска Красноярского края попросили жителей четырех улиц эвакуироваться из-за угрозы подтопления.
"Двадцать два человека эвакуировано - из них шесть детей, подтоплено 13 домовладений", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияМинусинскКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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