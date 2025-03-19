https://ria.ru/20250319/minusinsk-2006032400.html

В Минусинске подтопило 13 домов, 22 человека эвакуированы

В Минусинске подтопило 13 домов, 22 человека эвакуированы - РИА Новости, 19.03.2025

В Минусинске подтопило 13 домов, 22 человека эвакуированы

Тринадцать домовладений подтопило в Минусинске в Красноярском крае, 22 человека, в том числе шесть детей, эвакуированы, сообщили РИА Новости в краевой... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:01:00+03:00

2025-03-19T18:01:00+03:00

2025-03-19T18:01:00+03:00

происшествия

минусинск

красноярский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Тринадцать домовладений подтопило в Минусинске в Красноярском крае, 22 человека, в том числе шесть детей, эвакуированы, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Ранее в МЧС РФ сообщили, что в Минусинск направлена аэромобильная группировка спасателей из-за выхода воды из русла реки Минусинка и размыва земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса. Существует угроза подтопления 120 жилых домов. Также ранее власти Минусинска Красноярского края попросили жителей четырех улиц эвакуироваться из-за угрозы подтопления. "Двадцать два человека эвакуировано - из них шесть детей, подтоплено 13 домовладений", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250319/podtoplenie-2005877103.html

минусинск

красноярский край

россия

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происшествия, минусинск, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)