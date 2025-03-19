https://ria.ru/20250319/minoborony-2006041340.html
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными - РИА Новости, 19.03.2025
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными
Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:31:00+03:00
2025-03-19T18:31:00+03:00
2025-03-19T18:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими. На кадрах показано, как российские военные садятся в автобус. "Ура, мы дома", - воскликнули бойцы под аплодисменты. Ранее министерство сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих, РФ передала Украине 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных.
https://ria.ru/20250319/moskalkova-2006025302.html
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Возвращение из плена российских бойцов
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военнослужащими
2025-03-19T18:31
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными
Минобороны РФ показало видео возвращения российских военных из украинского плена