https://ria.ru/20250319/minoborony-2006041340.html

Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными - РИА Новости, 19.03.2025

Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:31:00+03:00

2025-03-19T18:31:00+03:00

2025-03-19T18:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими. На кадрах показано, как российские военные садятся в автобус. "Ура, мы дома", - воскликнули бойцы под аплодисменты. Ранее министерство сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих, РФ передала Украине 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных.

https://ria.ru/20250319/moskalkova-2006025302.html

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Возвращение из плена российских бойцов Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военнослужащими 2025-03-19T18:31 true PT0M30S

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россия, украина, вооруженные силы украины