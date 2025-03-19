https://ria.ru/20250319/minoborony-2005980386.html
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Белгородской области
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2025
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Белгородской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники и живой силы ВСУ на белгородском направлении 18 марта. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:43:00+03:00
2025-03-19T14:43:00+03:00
2025-03-19T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники и живой силы ВСУ на белгородском направлении 18 марта. На кадрах видно, как операторы БПЛА группировки войск "Север" уничтожают боевыми дронами украинскую бронетехнику.
https://ria.ru/20250319/bojtsy-2005872911.html
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Кадры уничтожения техники ВСУ на белгородском направлении
Кадры уничтожения техники ВСУ на белгородском направлении показало Минобороны России.
За сутки на этом направлении ВСУ потеряли свыше 70 человек, 3 танка и 2 БМП. О попытках ВСУ вклиниться на российскую территорию в Белгородской области министерство сообщало накануне.
2025-03-19T14:43
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Белгородской области
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ в Белгородской области