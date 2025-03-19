https://ria.ru/20250319/minoborony-2005980386.html

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Белгородской области

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2025

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Белгородской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники и живой силы ВСУ на белгородском направлении 18 марта. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:43:00+03:00

2025-03-19T14:43:00+03:00

2025-03-19T14:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005973659_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0180ce187b552b84a28312a72091ed78.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники и живой силы ВСУ на белгородском направлении 18 марта. На кадрах видно, как операторы БПЛА группировки войск "Север" уничтожают боевыми дронами украинскую бронетехнику.

https://ria.ru/20250319/bojtsy-2005872911.html

2025

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Кадры уничтожения техники ВСУ на белгородском направлении

Кадры уничтожения техники ВСУ на белгородском направлении показало Минобороны России. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли свыше 70 человек, 3 танка и 2 БМП. О попытках ВСУ вклиниться на российскую территорию в Белгородской области министерство сообщало накануне.

2025-03-19T14:43

true

PT2M01S