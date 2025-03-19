https://ria.ru/20250319/minoborony-2005936552.html

На пункте перевалки нефти на Кубани произошло возгорание после атаки БПЛА

На пункте перевалки нефти на Кубани произошло возгорание после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.03.2025

На пункте перевалки нефти на Кубани произошло возгорание после атаки БПЛА

В результате падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти на Кубани произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:45:00+03:00

2025-03-19T12:45:00+03:00

2025-03-19T12:45:00+03:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В результате падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти на Кубани произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1,7 тысячи квадратных метров, сообщило Минобороны РФ. В среду утром в оперштабе Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов". Работа предприятия была приостановлена. Позже в оперштабе региона сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров. "В результате падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1700 квадратных метров. В настоящее время силами пожарных расчетов осуществляется тушение пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250319/kuban-2005936342.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность