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На пункте перевалки нефти на Кубани произошло возгорание после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.03.2025
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12:45 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/minoborony-2005936552.html
На пункте перевалки нефти на Кубани произошло возгорание после атаки БПЛА
На пункте перевалки нефти на Кубани произошло возгорание после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.03.2025
На пункте перевалки нефти на Кубани произошло возгорание после атаки БПЛА
В результате падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти на Кубани произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:45:00+03:00
2025-03-19T12:45:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В результате падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти на Кубани произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1,7 тысячи квадратных метров, сообщило Минобороны РФ. В среду утром в оперштабе Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов". Работа предприятия была приостановлена. Позже в оперштабе региона сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров. "В результате падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1700 квадратных метров. В настоящее время силами пожарных расчетов осуществляется тушение пожара", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
На пункте перевалки нефти на Кубани произошло возгорание после атаки БПЛА

МО: на пункте перевалки нефти на Кубани произошло возгорание после атаки БПЛА

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В результате падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти на Кубани произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1,7 тысячи квадратных метров, сообщило Минобороны РФ.
В среду утром в оперштабе Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов". Работа предприятия была приостановлена. Позже в оперштабе региона сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров.
"В результате падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1700 квадратных метров. В настоящее время силами пожарных расчетов осуществляется тушение пожара", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Минобороны прокомментировали атаку украинских беспилотников на Кубани
12:45
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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