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В Белгородской области опровергли слухи о применении биологического оружия - РИА Новости, 19.03.2025
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16:58 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/mchs-2006013051.html
В Белгородской области опровергли слухи о применении биологического оружия
В Белгородской области опровергли слухи о применении биологического оружия - РИА Новости, 19.03.2025
В Белгородской области опровергли слухи о применении биологического оружия
Ложная информация о применении биологического оружия на территории Белгородской области распространяется в социальных сетях, сообщает ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:58:00+03:00
2025-03-19T16:58:00+03:00
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Ложная информация о применении биологического оружия на территории Белгородской области распространяется в социальных сетях, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "В социальных сетях распространяется фейк о применении биологического оружия на территории Белгородской области, данная информация не соответствует действительности. Злоумышленники используют поддельный скриншот сайта ГУ МЧС по Белгородской области", - говорится в сообщении.Ведомство настоятельно рекомендует жителям быть бдительными и проверять информацию в первоисточниках, включая официальный сайт управления МЧС.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области опровергли слухи о применении биологического оружия

МЧС опровергло слухи о применении биологического оружия в Белгородской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Ложная информация о применении биологического оружия на территории Белгородской области распространяется в социальных сетях, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
"В социальных сетях распространяется фейк о применении биологического оружия на территории Белгородской области, данная информация не соответствует действительности. Злоумышленники используют поддельный скриншот сайта ГУ МЧС по Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ведомство настоятельно рекомендует жителям быть бдительными и проверять информацию в первоисточниках, включая официальный сайт управления МЧС.
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ПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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