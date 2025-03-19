https://ria.ru/20250319/mchs-2006013051.html

В Белгородской области опровергли слухи о применении биологического оружия

В Белгородской области опровергли слухи о применении биологического оружия - РИА Новости, 19.03.2025

В Белгородской области опровергли слухи о применении биологического оружия

Ложная информация о применении биологического оружия на территории Белгородской области распространяется в социальных сетях, сообщает ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:58:00+03:00

2025-03-19T16:58:00+03:00

2025-03-19T16:58:00+03:00

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Ложная информация о применении биологического оружия на территории Белгородской области распространяется в социальных сетях, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "В социальных сетях распространяется фейк о применении биологического оружия на территории Белгородской области, данная информация не соответствует действительности. Злоумышленники используют поддельный скриншот сайта ГУ МЧС по Белгородской области", - говорится в сообщении.Ведомство настоятельно рекомендует жителям быть бдительными и проверять информацию в первоисточниках, включая официальный сайт управления МЧС.

https://ria.ru/20240815/mchs-1966330042.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)