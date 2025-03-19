https://ria.ru/20250319/ljudi-2005938062.html

В Ростове-на-Дону шесть человек пострадали в ДТП с автобусами

В Ростове-на-Дону шесть человек пострадали в ДТП с автобусами - РИА Новости, 19.03.2025

В Ростове-на-Дону шесть человек пострадали в ДТП с автобусами

Шесть человек, в том числе несовершеннолетняя, пострадали в результате ДТП с участием двух городских автобусов в Ростове-на-Дону, на место происшествия прибыли... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:54:00+03:00

2025-03-19T12:54:00+03:00

2025-03-19T12:54:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

александр скрябин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Шесть человек, в том числе несовершеннолетняя, пострадали в результате ДТП с участием двух городских автобусов в Ростове-на-Дону, на место происшествия прибыли спасатели и две бригады скорой медицинской помощи, сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале. "Сегодня в Железнодорожном районе на проспекте Стачки… произошло ДТП с участием двух городских автобусов №26 и №40. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе одна несовершеннолетняя 17 лет", - написал он. Как уточнил Скрябин, на место происшествия для реагирования прибыли два расчёта спасателей поисково-спасательной службы и две бригады скорой медицинской помощи. "Поставил задачу заместителям по транспорту… и по социальным вопросам… оказать всю необходимую медицинскую помощь и находиться на связи с родственниками", - добавил глава города. Также Скрябин поручил провести проверку в отношении транспортного предприятия, разобраться в ситуации и доложить о результатах.

https://ria.ru/20250317/dagestan-2005551172.html

https://ria.ru/20241202/voronezh-1986887045.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону, александр скрябин