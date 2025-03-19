В Ростове-на-Дону шесть человек пострадали в ДТП с автобусами
В Ростове-на-Дону шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Шесть человек, в том числе несовершеннолетняя, пострадали в результате ДТП с участием двух городских автобусов в Ростове-на-Дону, на место происшествия прибыли спасатели и две бригады скорой медицинской помощи, сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.
"Сегодня в Железнодорожном районе на проспекте Стачки… произошло ДТП с участием двух городских автобусов №26 и №40. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе одна несовершеннолетняя 17 лет", - написал он.
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Как уточнил Скрябин, на место происшествия для реагирования прибыли два расчёта спасателей поисково-спасательной службы и две бригады скорой медицинской помощи.
"Поставил задачу заместителям по транспорту… и по социальным вопросам… оказать всю необходимую медицинскую помощь и находиться на связи с родственниками", - добавил глава города.
Также Скрябин поручил провести проверку в отношении транспортного предприятия, разобраться в ситуации и доложить о результатах.
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