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В Ростове-на-Дону шесть человек пострадали в ДТП с автобусами - РИА Новости, 19.03.2025
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12:54 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ljudi-2005938062.html
В Ростове-на-Дону шесть человек пострадали в ДТП с автобусами
В Ростове-на-Дону шесть человек пострадали в ДТП с автобусами - РИА Новости, 19.03.2025
В Ростове-на-Дону шесть человек пострадали в ДТП с автобусами
Шесть человек, в том числе несовершеннолетняя, пострадали в результате ДТП с участием двух городских автобусов в Ростове-на-Дону, на место происшествия прибыли... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:54:00+03:00
2025-03-19T12:54:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
александр скрябин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Шесть человек, в том числе несовершеннолетняя, пострадали в результате ДТП с участием двух городских автобусов в Ростове-на-Дону, на место происшествия прибыли спасатели и две бригады скорой медицинской помощи, сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале. "Сегодня в Железнодорожном районе на проспекте Стачки… произошло ДТП с участием двух городских автобусов №26 и №40. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе одна несовершеннолетняя 17 лет", - написал он. Как уточнил Скрябин, на место происшествия для реагирования прибыли два расчёта спасателей поисково-спасательной службы и две бригады скорой медицинской помощи. "Поставил задачу заместителям по транспорту… и по социальным вопросам… оказать всю необходимую медицинскую помощь и находиться на связи с родственниками", - добавил глава города. Также Скрябин поручил провести проверку в отношении транспортного предприятия, разобраться в ситуации и доложить о результатах.
https://ria.ru/20250317/dagestan-2005551172.html
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происшествия, ростов-на-дону, александр скрябин
Происшествия, Ростов-на-Дону, Александр Скрябин
В Ростове-на-Дону шесть человек пострадали в ДТП с автобусами

В Ростове-на-Дону шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Шесть человек, в том числе несовершеннолетняя, пострадали в результате ДТП с участием двух городских автобусов в Ростове-на-Дону, на место происшествия прибыли спасатели и две бригады скорой медицинской помощи, сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.
"Сегодня в Железнодорожном районе на проспекте Стачки… произошло ДТП с участием двух городских автобусов №26 и №40. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе одна несовершеннолетняя 17 лет", - написал он.
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Как уточнил Скрябин, на место происшествия для реагирования прибыли два расчёта спасателей поисково-спасательной службы и две бригады скорой медицинской помощи.
"Поставил задачу заместителям по транспорту… и по социальным вопросам… оказать всю необходимую медицинскую помощь и находиться на связи с родственниками", - добавил глава города.
Также Скрябин поручил провести проверку в отношении транспортного предприятия, разобраться в ситуации и доложить о результатах.
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