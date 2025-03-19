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На отколовшейся льдине в Ярославской области остались около 20 рыбаков

На отколовшейся льдине в Ярославской области остались около 20 рыбаков - РИА Новости, 19.03.2025

На отколовшейся льдине в Ярославской области остались около 20 рыбаков

Около 20 рыбаков остались на отколовшейся льдине в Ярославской области, 13 уже эвакуированы, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:28:00+03:00

2025-03-19T12:28:00+03:00

2025-03-19T12:35:00+03:00

ярославская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Около 20 рыбаков остались на отколовшейся льдине в Ярославской области, 13 уже эвакуированы, сообщило ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, в 11.20 мск среды поступило сообщение о том, что на реке Волга, в районе населенного пункта Свингино, в результате трещины в ледовом поле, на льду остались ориентировочно около 20 рыбаков в 20 метрах от берега."По состоянию на 12.00 (мск - ред.) двумя суднами на воздушной подушке эвакуировано 13 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250217/kaliningrad-1999943403.html

ярославская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ярославская область, происшествия