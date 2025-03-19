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На отколовшейся льдине в Ярославской области остались около 20 рыбаков - РИА Новости, 19.03.2025
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12:28 19.03.2025 (обновлено: 12:35 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/ldina-2005934437.html
На отколовшейся льдине в Ярославской области остались около 20 рыбаков
На отколовшейся льдине в Ярославской области остались около 20 рыбаков - РИА Новости, 19.03.2025
На отколовшейся льдине в Ярославской области остались около 20 рыбаков
Около 20 рыбаков остались на отколовшейся льдине в Ярославской области, 13 уже эвакуированы, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:28:00+03:00
2025-03-19T12:35:00+03:00
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Около 20 рыбаков остались на отколовшейся льдине в Ярославской области, 13 уже эвакуированы, сообщило ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, в 11.20 мск среды поступило сообщение о том, что на реке Волга, в районе населенного пункта Свингино, в результате трещины в ледовом поле, на льду остались ориентировочно около 20 рыбаков в 20 метрах от берега."По состоянию на 12.00 (мск - ред.) двумя суднами на воздушной подушке эвакуировано 13 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250217/kaliningrad-1999943403.html
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ярославская область, происшествия
Ярославская область, Происшествия
На отколовшейся льдине в Ярославской области остались около 20 рыбаков

На льдине в Ярославской области остались около 20 рыбаков, 13 эвакуированы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Около 20 рыбаков остались на отколовшейся льдине в Ярославской области, 13 уже эвакуированы, сообщило ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в 11.20 мск среды поступило сообщение о том, что на реке Волга, в районе населенного пункта Свингино, в результате трещины в ледовом поле, на льду остались ориентировочно около 20 рыбаков в 20 метрах от берега.
"По состоянию на 12.00 (мск - ред.) двумя суднами на воздушной подушке эвакуировано 13 человек", - говорится в сообщении.
Спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, которые провалились под лед на озере под Калининградом - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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