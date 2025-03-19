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На отколовшейся льдине в Ярославской области остались около 20 рыбаков
На отколовшейся льдине в Ярославской области остались около 20 рыбаков - РИА Новости, 19.03.2025
На отколовшейся льдине в Ярославской области остались около 20 рыбаков
Около 20 рыбаков остались на отколовшейся льдине в Ярославской области, 13 уже эвакуированы, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:28:00+03:00
2025-03-19T12:28:00+03:00
2025-03-19T12:35:00+03:00
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Около 20 рыбаков остались на отколовшейся льдине в Ярославской области, 13 уже эвакуированы, сообщило ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, в 11.20 мск среды поступило сообщение о том, что на реке Волга, в районе населенного пункта Свингино, в результате трещины в ледовом поле, на льду остались ориентировочно около 20 рыбаков в 20 метрах от берега."По состоянию на 12.00 (мск - ред.) двумя суднами на воздушной подушке эвакуировано 13 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250217/kaliningrad-1999943403.html
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, происшествия
Ярославская область, Происшествия
На отколовшейся льдине в Ярославской области остались около 20 рыбаков
На льдине в Ярославской области остались около 20 рыбаков, 13 эвакуированы